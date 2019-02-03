產險叮嚀開車上國道5要點　春節返鄉團圓避事故保平安

▲「高速公路1968」App整合國道5號交通資訊。（圖／高公局提供）

記者李蕙璇／台北報導

國道上因為車速都很快，意外事故嚴重性較平面道路要高出許多，新安東京海上產險提醒民眾可從5點事項，注意如何將國道意外事故風險降到最低。

1、 基本強制險：強制險只理賠人員醫療費用20萬、失能或死亡200萬，不理賠財物損，例如車輛受損等。

2、 第三人責任險：第三人責任險可理賠財物損失，保費相對也很高，所以大部份車主多只投保20~50萬元左右。

3、 遵守交通規則，勿疲勞駕駛，也勿邊開車邊低頭滑手機、說電話。出發前快速定期保養及基本檢查項目，除了檢查引擎室還有5油3水。5油指的是汽油、引擎機油、變速箱油、煞車油、方向機動力油。3水指的是引擎冷卻水、雨刷水、電瓶水。

▼出門前務必多檢查愛車設備等運作良好後再上路，避免發生拋錨等影響旅遊行程。（圖／達志示意圖）

4、 再加保超額責任險國道倍增型：發生事故時，當強制險與第三人責任險加起來都還不夠賠償時，就是換超額責任險來cover人員的受傷與財物損失，而且在事故發生於國道或快速道路上時，保額自動加倍。

也就是說，保額為500萬元，如果在國道或快速道路上發生意外事故，保額就會自動加倍成為1,000萬元。超額責任險國道倍增型的加保保費，則約比一般的超額責任險多14元。

5、開別人的車也要顧風險的短期租借車保險：

情境A：小新跟爸爸借車載未婚妻到南部兩天一夜小旅行，沒想到路況不佳，害車子不慎與它車對撞，造成對方車損傷及借來的車損傷，此時如果有「短期租借車保險」，2天保費386元。

情境B：小安到租車行領取預約好的汽車，準備和好友們到宜蘭一日遊。租車時得知租車公司只有投保強制險，便額外自費買了1天的「短期租借車保險」，保費335元起。沒想到行駛中變換車道不慎與後車發生碰撞，租來的車左側被撞凹。

▼車禍。（圖／達志影像／示意圖）

以上2件交通事故中，小新與小安可獲得產險公司提供的保障：

●租、借來的車損傷，最多可賠10萬元（只限與其他車輛碰撞的事故）。

●對方人受傷，每人最多可賠 50 萬元，每個事故最多100萬元。

●對方車損傷，最多可賠10萬元。

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