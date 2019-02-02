　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節連假首日南下車潮估9時起湧現　「5地雷路段」開車時間多3倍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼春節連假國道首日南下北上車流預估。（圖／高公局提供）

▲春節連假國道首日「北部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

生活中心／台北報導

今年春節9天連假正式展開，假期第1天，高公局預估國道總延車公里為110百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍。預判周六壅塞路段，自上午10時開始，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，建議南下方向用路人儘量於下午時段出發。

高公局交管組科長蔡明哲表示，今年連假長達9天，這波長假期有3天假期可以分散車潮。連假首日（周六）原則上不會有大範圍壅塞，但在新竹路段和彰化路段上午9時至中午12時左右會有小車流，用路人可避開這段時間上路。

▲▼春節連假國道首日南下北上車流預估。（圖／高公局提供）

▲春節連假國道首日「中部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

2/2（周六）國道重點易壅塞路段

「國1南下」：
10-12時，楊梅-新竹系統（行車時間是平常3倍）
10-12時，彰化系統-埔鹽系統（行車時間是平常3倍）

「國3南下」：
10-12時，三鶯-關西（行車時間是平常3倍）
14-16時，烏日-霧峰（行車時間是平常3倍）

「國5南下」：
10-12時， 南港系統-坪林（行車時間是平常3倍）

▲▼春節連假國道首日南下北上車流預估。（圖／高公局提供）

▲春節連假國道首日「北部北上」車流預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節連假國道首日南下北上車流預估。（圖／高公局提供）

▲春節連假國道首日「中部北上」車流預報。（圖／高公局提供）

高公局預估首日（周六）全日交通量為110百萬車公里，其中南下為62百萬車公里、北上為48百萬車公里。相關疏導措施包括：單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1、國3；短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

ET快訊
2019年「五大生肖犯太歲」
李佳歡《聲林》隱藏版最後一首歌

關鍵字：春節交通,國道,春節國道,交通部,高公局,高速公路

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／長榮鞠躬道歉坦承疏失！　硬起來「擬拒載」擦屁股老外

影／遭4倍大洋男強逼幫脫褲擦屁　2受害長榮空姐警局備案準備提告了

擦屁股洋男回美航班被公開涉洩密　長榮航空「報案要抓洩漏者」

影／春節首波返鄉潮下午4點湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

不用淚搶台鐵票！「北花直達客運」要來了　車程3.5小時就能到

影／春節最後上班日！破14萬人次先塞爆桃機　「一、二航廈爆量時段公開」

快訊／強度升級！大陸冷氣團快閃　北東低溫狂掉剩13度、周五有感濕冷

影／3000小黃「路過」政院！癱瘓北車交通　怒槓不解決Uber下一次就找總統

影／12縣市再冷一夜！續發10℃低溫特報　負北極震盪凍春節？氣象局回應了

影／一周天氣出爐！周四前「一路回暖飆28度」　年前最後上班日北東再變天

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

88迷彩勇士背24kg重裝走25km　剽悍吸睛民眾：連揮汗都帥氣！

忠仁忠義另個「媽媽」首曝光！42年低調關心未相認　還原連體嬰生產過程

春節連假首日南下車潮估9時起湧現　「5地雷路段」開車時間多3倍

佛跳牆、東坡肉年菜肥油上身　營養師教你如何吃得健康！

夢裡出現好多蛇　苦主睡醒頓悟：我發現自己也是，魯蛇

過年客廳掛財神炮！一看…爆竹串全是「厚奶茶空罐」　萬人讚翻：超應景

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」再送2萬元遊戲…霸氣宣言讓網跪了

夜市百元牛排超軟嫩！業界「保水」秘密曝光　網驚：昨天才吃

國道0-5時免收費、西部高乘載改時段　「春節交通懶人包」上路必看

爽吃巧克力餅乾…兒子「1句話」讓她秒崩潰　網全笑翻：真的超像

年前最慘LINE對話！經理傳訊「獎金有收到嗎」　她樂歪下秒超悲劇

除夕不跟父母聚…他陪女友家人吃飯急訂位　霸氣老闆：給我滾

忠仁忠義另個「媽媽」首曝光！42年低調關心未相認　還原連體嬰生產過程

兼差族加勞保有方法　老闆1句唬爛害你加倍給付都沒了

春節連假首日南下車潮估9時起湧現　「5地雷路段」開車時間多3倍

佛跳牆、東坡肉年菜肥油上身　營養師教你如何吃得健康！

量子占星／2月星座運勢：雙子職場倦怠期、天蠍時來運轉迎豐收

專訪／王偉忠破天荒演神經病　謝念祖笑：被他毒舌過的人超爽

家裡沒溫暖！1歲妹堅持坐門外吃點心　發現被偷拍「賊翻白眼」

超級盃／愛國者公羊誰厲害？　這些數字報給你知

超級盃／左右勝負的5大球星　愛國者布雷迪領銜

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

生活熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

【走春來去拜財神】何麗玲、Tw..

年前最慘LINE對話　經理一句..

夜市百元牛排超軟嫩！業界秘密曝..

買200元香酥雞全付零錢！店家..

南勢站落軌遭撞！四肢分離影響5..

張婷婷病逝生前網誌曝光

消光黑質感撲克牌！他一看正面噴..

高雄哥刮刮樂中5000　實領超..

老闆「千元磚年終」網暴動想應徵

小二數學超難！網傻眼：到底哪裡..

她曝「娘家神奇魔力」！女兒賊們..

老公生日！妻2萬買PS4大全套

更多熱門

相關新聞

春節返鄉潮將湧現！國道首日5地雷路段曝光

長達9天的春節連假即將展開，高公局預估下午3點後國道就會出現首波返鄉潮，再加上遇上下班車潮，都會區路段車多。周六連假第一天，全天車流量為110百萬車公里，高公局也揭露首日「5大塞車地雷路段」，行車時間會是平常的3倍。

林佳龍視察松機　疏運擬定ABC計畫

老外奧客！國道呼小黃司機巴掌逼回轉

民宿代墊暖冬遊壓力大　觀光局回應

比平常還塞5倍　春節易塞地雷出爐

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

【走春來去拜財神】何麗玲、Twice也來拜　紫南宮神蹟有人借金600元還290萬

6組星座＝超速配「靈魂CP」中了嗎

5歲綺綺日走10公里撿回收：我想上學...

SJ圭賢「人在台灣」　零遮掩搭北捷

馬路跟日本一樣平　高雄韓粉激讚

年前最慘LINE對話　經理一句話讓她哭出來

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面