春節連假首日南下車潮估9時起湧現　「5地雷路段」開車時間多3倍

▲春節連假國道首日「北部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

生活中心／台北報導

今年春節9天連假正式展開，假期第1天，高公局預估國道總延車公里為110百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍。預判周六壅塞路段，自上午10時開始，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，建議南下方向用路人儘量於下午時段出發。

高公局交管組科長蔡明哲表示，今年連假長達9天，這波長假期有3天假期可以分散車潮。連假首日（周六）原則上不會有大範圍壅塞，但在新竹路段和彰化路段上午9時至中午12時左右會有小車流，用路人可避開這段時間上路。

▲春節連假國道首日「中部南下」車流預報。（圖／高公局提供）

2/2（周六）國道重點易壅塞路段

「國1南下」：

10-12時，楊梅-新竹系統（行車時間是平常3倍）

10-12時，彰化系統-埔鹽系統（行車時間是平常3倍）

「國3南下」：

10-12時，三鶯-關西（行車時間是平常3倍）

14-16時，烏日-霧峰（行車時間是平常3倍）

「國5南下」：

10-12時， 南港系統-坪林（行車時間是平常3倍）

▲春節連假國道首日「北部北上」車流預報。（圖／高公局提供）

▲春節連假國道首日「中部北上」車流預報。（圖／高公局提供）

高公局預估首日（周六）全日交通量為110百萬車公里，其中南下為62百萬車公里、北上為48百萬車公里。相關疏導措施包括：單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等。

針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1、國3；短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾儘量利用省縣道，不要上國道。