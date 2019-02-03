寵翻兒女友！爸媽穿睡衣「半夜開車1HR」送蛋糕　她飆淚：太幸福了吧

▲男友爸媽開車送蛋糕給原PO。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

許多女孩在和男友家人相處時，如果被對方肯定了，絕對讓人覺得很開心。一名女網友貼文分享「未來公婆的愛」，文中表示，男友媽媽買了條蛋糕，但因為她後天才會過去拜訪，就想說請男友家吃掉就好。沒想到，當晚對方一家人竟然開著車要送蛋糕給她，讓她原PO忍不住感動直呼「太幸福了吧！」

女網友在《Dcard》表示，男友媽媽買了一條蛋糕要給她，但保存期限只有24小時，而她後天才會去男友家，想說可能沒辦法吃到，就請男友家自己吃掉就好。沒想到她晚上突然接到男友電話，對方說要過來找她，「但是他又不說要幹嘛，只說待會下來一下」。

約一個小時過後電話來了，沒想到竟然是男友的爸爸媽媽載著男友，「在這麼冷的天，開著這麼久的車，就為了送蛋糕給我」，原PO忍不住直呼「太幸福了吧我」。仔細看看原PO男友傳來的LINE截圖，對方表示「我打算一大早送去，莫名其妙我爸突然背包包、穿著睡衣只套外套，我還不知道要幹嘛，然後就說要去找妳」、「然後我媽也是，穿著睡衣就說她要去，兩個人不知道開心什麼」。

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▲許多女孩會擔心結婚後有婆媳問題。（示意圖／CFP視覺中國）

男友還說，媽媽會買蛋糕「真的是之前妳有說想吃，所以我媽特地買的」。原PO之後還補充，她跨年夜住桃園男友家，隔天下午男友要騎車載她回台北時，對方媽媽就把她叫去更衣室，拿了一件防風外套給她，「說怕我坐摩托車會冷」。

看到貼文後，其他人紛紛留言，「好好喔喔喔真幸福」、「甜甜的，要幸福呦」、「羨慕啊啊啊！我怎麼都覺得好被無視」、「怎麼感覺好多都幸福的感覺，真羨慕，我的都超淡的」、「果然，別人的爸媽沒讓人失望」、「這樓太幸福了吧！」

也有許多女網友忍不住炫各種超NICE的男友爸媽，「我男友的家人也常常開車兩小時車來送菜給我們，都不知道怎麼報答了」、「我可以理解你的心情，我之前去男友家，他爸媽也是塞一堆食物給我」、「男友媽媽知道我在減肥，每天都幫我想不同的減脂餐」。

還有人說，其實還是要等結婚後才知道幸不幸福，「結婚後就不知道了」、「我婚前也是這樣，甚至更好。婚後？，X你X的你們兩老離我越遠越好好嗎」、「結婚後才知道是不是真愛」。

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