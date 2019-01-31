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愛上40噸重「飛機」！德女想跟它「交往+結婚」　還要住機庫陪睡

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）

▲蜜雪兒深深的愛上飛機，還想要跟其結婚。（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke

國際中心／綜合報導

德國一名29歲的女銷售員蜜雪兒（Michele Kobke）在2013年時，第一次搭飛機，至此之後竟然「愛上」了重達40噸（40000公斤）的飛機本人，只有看到相關的圖片或是影片都會非常興奮；鑒於她不可能天天搭飛機，於是買了一個長達1.6公尺的飛機模型，晚上在床上陪著她睡覺，儘管旁人覺得她很奇怪，她仍然堅稱，人跟飛機的愛是存在的，她從未感到如此開心過。

根據外媒報導，蜜雪兒在2011年的時候，與最後一任男友分手，並在2013年時首次搭上飛機，從此以後整個人不僅僅對飛機著迷，更到了癡狂的地步，她最喜歡的飛機部位為兩片機翼跟推進器，甚至是想要嫁給飛機，並永遠住在機上。

蜜雪兒說，她在愛上飛機之後，於2014年3月11日到了柏林的泰格爾機場（TXL），參觀了一架737-800的飛機，她非常喜歡這架飛機的空氣動力學和外觀，特別是被機翼的部分吸引；不過這樣的「戀情」並不容易，因為搭飛機會花費許多金錢，而且時間太短，兩者無法好好享受彼此的陪伴！

▼蜜雪兒的行為被許多人認為怪異。（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Michèle Köbke）

蜜雪兒還說，她想要嫁給飛機，然後與它一起住在一間機庫裡，這是一種不會傷害到他人的「特殊的愛」；此外，她還買了一個1.6公尺的飛機模型，讓她能夠在夜晚的時候抱著她的寶貝入睡，而她的家人對於她的做法表達積極的支持，但是這樣的行為似乎難讓外界接受，更讓她得到許多貶義性的評論。

報導中指出，儘管如此，蜜雪兒仍執意這種跟飛機之間的愛是存在的，並稱計畫在未來跟飛機進行婚禮；不過這已經不是蜜雪兒因為奇怪的事由登上新聞，她在6年前時每天穿著緊身內衣，就連睡覺時也是，時間更長達3年，最後她的腰圍從64公分縮小到40公分，不過也因為胃遭到壓縮，導致她無法正常進食。

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關鍵字：飛機,德國,奇怪,男友

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