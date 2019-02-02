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純土有機農場草莓園　室內設計師徐鼎鈞留下記憶中草莓味道

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▲ 純土有機農場草莓園 室內設計師徐鼎鈞留下記憶中草莓味道。（圖／新北市農業局提供）

▲ 純土有機農場草莓園，室內設計師徐鼎鈞留下記憶中草莓味道。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「純土有機農場」是新北市少數種植有機草莓的農場，主人徐鼎鈞從小就愛吃草莓，幾年前，發現外面買的草莓沒有記憶中的味道，直到有一天，又吃到記憶裡的草莓味道，才發現，原來是草莓的品種不一樣，深入了解後才發現，原來好吃的品種，實在太難照顧，所以農民們都不太願意種它。正因為如此，讓原來從事室內設計的徐鼎鈞，一腳跨入有機農業領域，尋回記憶裡的草莓味道。

徐鼎鈞表示，是因為自己貪吃，才開始種草莓的，透過新北市農業局、林口區農會的輔導下，經過了2年的試種，最後在林口選擇了1500坪的基地，建設了簡易型溫網室，用高架栽培的模式，開始了他留住古早草莓味的夢想。正因為是自己愛吃的，所以就決定用有機的方法來栽種。

▲ 純土有機農場草莓園 室內設計師徐鼎鈞留下記憶中草莓味道。（圖／新北市農業局提供）

徐鼎鈞說，「如果大家都不敢種好吃的品種，那以後就不會有人想買草莓了，因為不好吃啊！」所以，他不惜花更多人力跟金錢，堅持要把記憶裡的味道留下來，目前，他也開始著手把邁入第3年的草莓植株育成種苗，大大的提昇抗病力及耐候性，目前已成為全台灣唯一量產的草莓老欉。

接下來，他想改善溫室設施的散熱，讓產季得以延長，也預計引進智慧4.0系統，讓草莓種植的掌控更加精確，能穩定量產後提供給消費者安全又美味的草莓。

「純土有機農場」位在林口頂福里9鄰82號，近北77之1線3.5公里處，因為交通方便，希望民眾假日時，可攜家帶眷到草莓園走走，來體驗自己親手種草莓，還可以吃到之前自己種下的草莓，保證樂趣無窮。

農業局表示，為因應新北農業轉型和升級，將持續挹注相關資源來輔導青年農民，提高從農誘因，讓更多青年及新農民加入從農行列，發展出更多元、更有活力，更具創造力的農業。

▲ 純土有機農場草莓園 室內設計師徐鼎鈞留下記憶中草莓味道。（圖／新北市農業局提供）

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關鍵字：林口,有機,草莓

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