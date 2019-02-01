她刻意坐很遠...鈕承澤逼近「扯掉暗扣」指侵！女助理下體撕裂傷

記者劉昌松／台北報導

檢警偵辦名導鈕承澤涉性侵案，在事件爆發後1個多月，密集傳訊電影《跑馬》劇組人員，還特地到鈕承澤的台北市大安區豪宅勘驗，還原鈕早就對被害的女劇組有意思，還有事發當天，鈕把刻意保持距離的女劇組叫到沙發上坐，然後就用身體強壓被害人，粗暴扯開衣服吻胸，再扯掉褲子性侵得逞的過程。

據了解，鈕在拍攝電影《跑馬》期間，已多次公開展現出對被害女劇組的好感，同劇組的人員早看在眼裡，但是被害人始終刻意保持距離，即使鈕邀約被害人吃飯時，被害人還先跟朋友講好，要假裝已經有約，擺脫鈕的邀請。

▲ 導演鈕承澤性侵女劇組遭起訴。（圖為資料照／記者湯興漢攝）

2018年11月23日，鈕臨時取消既定的會議，改邀劇組主管到家中同樂，且刻意指明，要找被害人一起出席，主管看鈕對被害人確實有好感，加上被害人也怕得罪導演，不敢主動開口離去，最後深夜只剩被害人獨自留在鈕家。

不過被害人在鈕家，始終坐在客廳沙發對面的地墊上，即使主管離去後，仍維持同位置，僅和鈕寒暄招呼，且沒再喝酒，即使被鈕要求一起坐到沙發上，被害人也選擇坐在距離最遠的沙發另一側。

兩人在沙發上講沒兩句，鈕突然靠近被害人，伸手輕撫被害人頭、肩，被害人嚇到不敢動，沒想到鈕竟食髓知味，開始強扯被害人衣服舔胸，被害人伸手攔擋，仍被壓制在沙發上，鈕強力扯下被害人褲子，力道之強，直接把褲子的暗扣給扯掉，然後就用手指性侵得逞。

後來因為被害人嚇得蜷縮在沙發上發抖哭泣，鈕才罷手，被害人穿好衣服離開後，馬上打電話給室友說要回家，室友聽到電話中被害人痛苦，察覺不對，等被害人一回家，馬上帶被害人去醫院驗傷，驗出胸部有鈕的唾液DNA，下體有外力侵入的撕裂傷，成為鈕承澤性侵鐵證。

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