最毒蔬果？草莓、芹菜農藥殘留比率高　專家這樣說

▲不少人愛吃的草莓被檢出超多農藥殘留。（圖／記者謝承恩攝）

記者許展溢／台北報導

農委會農業藥物毒物試驗所根據前年果菜園和校園午餐檢測，發現農藥殘留最嚴重的前3名蔬菜是芹菜、豌豆與蘿蔔，水果前3名是草莓、百香果、柑桔，引起不少民眾擔心還能吃？學者表示，其實沒那麼嚴重，美國用的農藥更多，且蔬果抗癌成分還大於農藥殘留。

這一份農藥殘留檢驗蔬果前10名，蔬菜部分包含，芹菜、豌豆、蘿蔔、辣椒、韭菜、芥蘭、菠菜、山茼蒿、菜豆和豇豆。水果則有草莓、百香果、柑桔、金桔、香蕉、龍眼、柳橙、檸檬、荔枝和印度棗。

台灣大學植物病理與微生物學系教授孫岩章表示，其實不用太擔心吃進農藥殘留會有何危害，因為殘留的指數距離有害程度至少都還要乘上100百倍，也都不一定會影響人體健康，且現在最毒也會致癌的農藥都慢慢禁掉了。

▲農藥殘留最嚴重的第1名蔬菜是芹菜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

孫岩章說，不少國家都在用農業，就像美國蘋果、草莓用的都還比台灣多，加上台灣病蟲害多，在合格規範下適當使用沒不好，否則不用，反而會嚴重影響收成，真正要注意的是第一線農民，因為長期接觸農藥，若沒做好防護，恐怕會影響身體健康。

孫岩章表示，如果因為這樣不敢吃，就要去想，蔬果是不少人心中認為可以減少疾病、防癌的農產品，且營養成分比例很高、效果好，根據統計每年罹患癌症的有10萬人來看，這些得癌症的人如果好好吃蔬果，一年就會少3萬人。孫岩章指出，蔬果買回家一定要清洗，只要用清水在表面搓一搓就不會有大問題，但不建議用蘇打粉等洗淨。

中興大學植病系特聘教授曾德賜說，農藥使用都有「安全採收期」，農民只要有在規範下使用，通常不會造成問題，民眾如果還是擔心，建議將蔬果放在容器中泡水5分鐘，或是水龍頭轉開沖一沖也可以，以上方式都是經過檢測中心實驗，比用鹽水等方式還來的好。毒物試驗所對此強調，這次農藥檢測民眾不用太恐慌，因為檢測都採最高標準，且蔬果是沒清洗過並帶皮檢驗。