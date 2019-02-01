趕不及的過年！北漂工作「隔天回家」團圓　2兒女與阿嬤卻遭惡火奪命

▲台南大火讓阿嬤與2名孫子命喪火海。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地方中心／台南報導

台南市下營區開化里一處民宅1日凌晨發生火警，造成祖孫3人死亡，而當時隔壁早餐店老闆娘的兒子，聽到呼喊聲後拿梯子救人，順利讓其他3大4小逃離火海。據了解，當時阿嬤緊緊抱著2名孫子，企圖保護他們，卻仍是不幸命喪火海。此外，2名小孩的父母在外地工作，本來打算隔天就返鄉一起過年，卻沒想到會發生此憾事。

據了解，英勇護孫卻命喪火海的阿嬤育有2子1女，並與長子、女兒、女婿和6名孫子、孫女同住；老二則是和媳婦在桃園工作，而此次不幸罹難的2名小孩，正是由他所出，他和妻子在外地工作，因此將兒女交給阿嬤照顧，本來打算隔天回家團員過春節，卻在過年前幾天發生這樣的憾事，就此與年幼子女天人永隔，讓人感到相當鼻酸。

整起事故發生在1日凌晨3時許，當時沖天的大火讓整棟房子都陷入火海，雖然有7人在英勇鄰居的協助下順利逃生，但阿嬤卻還是和孫子、孫女不幸命喪火窟，而當時阿嬤可能是因為實在難以逃生，但又不希望孫子受到傷害，因此緊緊將兩人擁在懷中，企圖保護他們，但無奈大火無情，仍是將祖孫3人活活燒死。此外，台南市議會議長郭信良聽到噩耗後，也趕到現場，送上30萬慰問金給家屬。

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