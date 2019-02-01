影／被害女嚇到縮在沙發上哭　檢怒批鈕承澤用「與有過失」企圖脫罪

▲鈕承澤被起訴強制性交罪。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

知名導演鈕承澤（豆導）涉嫌性侵案，檢察官認定鈕在台北市大安區豪宅，性侵女性劇組人員，直到被害人在沙發上縮成一團哭泣，鈕才放手，檢察官認為，鈕事後竟然還說兩人互存好感，還暗指被害人「與有過失」，完全是鈕自己的認知嚴重偏差。

檢方調查，鈕是在2018年執導電影《跑馬》期間，才認識被害人，劇組原定2018年11月23日召開工作會議，但鈕因故臨時取消，改邀友人到家裡聚會同樂，並藉機請劇組人員帶同A女到場。

眾人在鈕家喝到隔天凌晨，賓客陸續離開，最後一對劇組夫妻要離開時，沒注意到被害人也想跟著走的神色，被害人自己又怕破壞和導演關係，而不敢自己說要走，只好繼續再留下。

沒想到鈕竟見機將被害人強押沙發上，強脫衣褲，造成褲子的扣子掉落，並以手指性侵得逞，再要繼續時，因被害人堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，才讓對方穿回衣物離開；被害人隨即打電話向同住室友求助，到醫院驗傷採證，經比對胸部上驗有鈕承澤的口水DNA，也就是說鈕承澤甚至還有舔胸的動作。

檢察官認為，鈕在案發後的歷次發言，完全沒有意識到自己認知嚴重偏差，即使鈕「誤認」被害人對他有好感，也不能用「認知不同」卸責，並暗指告訴人「與有過失」，難認犯罪後態度良好等情，請求法院處以適當之刑。