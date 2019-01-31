好市多上架「英國限定草莓奶酒」！她試一口推爆　秒預言：覺得會缺貨

▲原PO在好市多發現草莓奶酒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

許多民眾都很愛逛美式賣場好市多（Costco），讓許多高CP值商品爆紅。一名女網友本來要到好市多找桃姬梅酒，「結果桃姬沒找到，竟然發現了之前在IG上被燒到只有英國限定的草莓奶酒」，讓她馬上入手1瓶。許多網友紛紛求評價，原PO也大方分享，還預測「覺得會賣到缺貨，應該再去囤幾隻」。

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她日前到內湖店找看看有沒有桃姬梅酒，結果意外發現「只有英國限定的草莓奶酒」，驚嘆「好市多竟然進了！立馬拿了一瓶！」仔細看看照片，商品名稱為貝禮詩香甜奶酒草莓口味，容量是750ML，價格部分是649元一瓶。

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▲▼貝禮詩推出草莓口味的奶酒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，許多人紛紛留言求評價「想知道會不會很甜」、「想知道口味」、「想聽評價」。原PO抝不過大家的要求，「原本除夕才要開來喝，結果現在就開箱了」，她說如果買了不知道該怎麼喝的，瓶身上有教3種調法，「可以試試，不過我自己是習慣套牛奶喝」。

接著她透露自己的喝法，「我喜歡喝比較厚，所以我是比例酒比奶約1：2，有酒味、微甜、微微草莓味，我覺得很可以！」原PO也笑說，她覺得這支酒會賣到缺貨，「應該再去囤幾隻。」有人再次向她詢問「1：2是指酒味厚？牛奶是冰牛奶？加冰塊或不加？」原PO則說「鮮奶不加冰唷！因為1：1會太甜，所以我是用1：2」。

▲原PO說，喝起來有淡淡的草莓味。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO的敘述讓不少網友當場心動，「掃完被大家行注目禮，哈哈哈」、「這款可以囤，同事昨天說加牛奶好喝」、「太美了～～一定要買回來過年喝」、「我查到去年11月澳洲要賣30元，相當於台幣690，所以好市多賣沒很貴呢」、「看起來不錯，應該要去搬了」、「好夢幻的瓶子」。

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