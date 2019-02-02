好市多「最強百搭調味料」！她一試驚呆　網封「神奇粉」推爆：好吃到升天

▲原PO大推好市多某罐調味料。（圖／記者謝婷婷攝、翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，從生活用品到熟食，都有人挖到CP值超高的各種寶。一名女網友貼出商品資訊，說某次排隊吃雞肉時，發現一罐日本的胡椒鹽超好吃，詢問店員後忍不住就馬上購入。沒想到其他人也紛紛大推，「這百搭…很好用」、「我已經吃掉好幾瓶了」、「我也是第一次就驚為天人」。

「意外發現超愛的胡椒鹽『Daisho日本胡椒鹽』」，女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，某次在排隊吃雞肉的時候，發現這胡椒鹽太好吃了，詢問後立馬購入，「只要在外吃火鍋都會帶上它配一些，一次是兩罐組400g*2」；價格部分，她說自己之前買的時後是209元／組。

看到貼文後，其他人也紛紛留言大推，「百搭、好吃，香味足不辛辣」、「這個很好用，喜歡的人甚至可以取代鹽」、「有次自炸四季豆拌了蒜頭、灑了這胡椒鹽，簡直跟鹽酥雞攤賣的味道一摸一樣，好吃到升天」、「這個讚，我已經用掉好幾瓶了」、「這個超級好搭！吃粥、配魚、炸物、煎肉，什麼都好搭」、「這罐超厲害的」、「我直接炒菜用」、「神奇粉」。

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▲網友也大讚這罐胡椒鹽超百搭。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

不過也有網友提醒幾點，第一點是口味偏鹹，「要注意喔！一開始撒出來的鹽分會較多」、「好吃，但是有點鹹」、「個人覺得好鹹喔，用不完」、「很鹹，要適量」；再來是其實一罐就能吃很久，「好用，但真的需要找人分購，不然吃不完啦」、「買很久到現在還沒用完」、「我覺得百搭，醃肉、煎魚都適合，缺點就是太大罐了」、「上次想拿，不過連服務人員都建議我最好找人合買，只好又默默地放回」。

還有人對這罐胡椒粉做說明，「他不是我們台灣人認知的胡椒鹽（小吃店桌上的胡椒粉），應該算『調味鹽』，類似鮮味炒手之類的。代替鹽巴，比較不會死鹹」。

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