快訊／不爽鄰居半夜洗澡太吵！台南廚師亂刀狂刺報警：我殺人了

▲台南廚師不滿鄰居深夜盥洗，聲音影響其睡眠，憤而持刀狠殺鄰居。（圖／記者林東良翻攝）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南市新市區永福街一處出租公寓29日凌晨驚傳兇殺案！廚師50多歲王姓男子當晚疑因鄰居深夜盥洗聲音大，影響睡眠，與42歲蘇姓男子發生口角爭執，王男一氣之下竟持刀猛刺對方，事後報案自承「我殺人了」，惟救護人員抵達時蘇男已明顯死亡，未送醫。

消防局表示，凌晨1時53分，119受理110轉報，指新市區永福街16巷一棟公寓大樓發生一起OHCA（到院前心肺功能停止）緊急救護案件，報案人稱現場疑似發生傷害事件，傷者意識與呼吸狀況不明，立即派遣1車2人前往。救護人員到場後，發現一名42歲蘇姓男子上半身軀幹有多處穿刺傷，已明顯死亡。

善化分局指出，警方到場後，立即將50多歲王姓犯嫌（職業廚師）以現行犯身分逮捕。初步調查，王嫌與死者為同樓層租屋住客，雙方過去即有嫌隙，案發當晚疑因死者深夜盥洗聲音影響王嫌睡眠，雙方引發口角衝突，王嫌一時不滿，竟持刀刺殺攻擊死者，造成蘇男當場死亡，事後王嫌向警方報案稱「我殺人了」。

警方表示，全案已依殺人罪嫌，報請台南地檢署指揮偵辦，相關案情與行兇動機仍待進一步釐清。