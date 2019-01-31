好市多雞塊丟這不管！20min後飄「麥當勞的味道」　她一吃讚爆：脆度很剛好

▲原PO意外發現「用烤的」就很像麥當勞雞塊。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

說到麥當勞的經典餐點，雞塊絕對榜上有名，而且外面賣的雞塊吃起來就是和麥當勞的不一樣，但在家突然想吃的時候該怎麼辦呢？有網友在好市多買一整包冷凍雞塊回家，發現吃起來跟麥當勞很像，吸引許多人前往購買。沒想到另一位女網友意外發現，用另一種烹調方式，「發！現！真的是麥當勞的雞塊啊！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，PO出2張該牌雞塊的照片，「當初聽說很像麥當勞雞塊就買回家！結果炸了幾次都覺得還好」。結果她想說用烤的，在等待的時候去做其他事，沒想到回來吃的時候訝異直呼「真的是麥當勞的雞塊啊！」原PO透露，自己用230度烤20分鐘，雞塊脆度很剛好。

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▲▼好市多雞塊可以處理地很像麥當勞雞塊。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，其他人紛紛直呼想試，「烤的+1！有夠好吃，會吃上癮」、「收藏至口袋名單」、「我也是都用烤的！還要翻面……更香脆可口」、「買個烤箱就不用去麥當當了」、「買過之後，去麥當勞都不點雞塊了」、「這發文太讚了啦！立馬試看看，超好吃的啦12分鐘就好了，香噴噴又不油」。

還有網友曝光烤雞塊的秘訣「告訴各位加分秘訣：烤箱請先預熱，在雞塊表層用噴罐噴些水在放進烤箱烤，外表會更酥脆，不烤焦」、「搭上全聯愛滋味、金桔醬，跟麥當勞幾乎一模一樣的味道，一罐35$，更清爽」。也有人提供烤雞塊以外的方法「用氣炸鍋吃起來跟麥當當的一摸一樣」、「用炸的更像，真心不騙，再試試，油溫不要過高，小心油爆」。

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