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日常自動試吃！好市多麵包「中間缺一塊」　鄉民看淡：這「老鼠」真大

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▲▼ 好市多麵包被偷吃 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 好市多麵包被偷吃 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

美式賣場「好市多」常會提供各種試吃的服務，不過即使某樣食品沒有提供這項服務，也有人會自動自發打開「試吃」。一位網友就在臉書抱怨，發現有素質低落的顧客「撕開麵包偷吃」，超明顯的痕跡讓他大喊太扯，網友們見狀也紛紛諷刺「這『老鼠』真大隻」。

一位網友在臉書「爆怨公社」中發文表示，昨日到好市多購物時，看到一款麵包的包裝袋從中間硬生生被撕開，還很明顯地見到一塊麵包被撕走，讓他直呼太扯！不過有網友看了包裝缺口後，懷疑是老鼠所為；對此其他鄉民則是認為，這個撕痕看起來很俐落，不像老鼠咬痕是參差不齊的，奧客的機率較大。

po文一出，網友都表示太扯，「 餅乾跟其他用品就很扯了！這個更瞎！！」、「好市多真的是各種令人匪夷所思的奇葩聚集處~」、「好市多經理不管啊」、「都是養出來的」、「這『老鼠』真大隻」、「是餓死鬼嗎」、「台灣鯛批發中心啊」。

還有網友透露曾見過的超沒品舉動，「我看過一家4口，冰棒還沒結帳，就開來吃，吃了6支，剩下的放回去。我怎麼知道吃6支？他放回去後我去拿來看，吃完的垃圾也在裡面」、「上次看到白櫻桃被打開偷吃，重點還跟旁人在笑，超沒水準，當下心中默默祝他落賽」、「之前去買烤雞，就發現有一隻烤雞的部分肉被扒下來吃了」。

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關鍵字：好市多,Costco,麵包,奧客,試吃,偷吃,爆怨公社

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