不滿勞資協商停滯！華航機師決議「重啟罷工」　不排除春節就行動

▲ 機師工會將再啟重罷工。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

機師工會去年發起罷工投票取得合法罷工權，但最終在勞資雙方達成初步「核心訴求共識」下，同意暫緩罷工，但機師工會指控資方協商過程態度強硬，2月1日召開臨時會員代表大會通過決議重啟罷工。機師工會理事長李信燕表示，現在已經開始啟動罷工準備，目前已發出「罷工準備中」飄帶給會員，不排除春節期間就立即啟動罷工行動。

李信燕說，工會原本期望華航資方在簽署暫時和平協議後，回歸勞資互信正軌、履行誠信協商義務，只是，過去半年來，華航資方不但處處杯葛協商進度，日前連去年在市長鄭文燦見證下，白紙黑字簽下的協議承諾都翻臉不認，公然毀約。

▲機師工會已發放罷工準備中飄帶給會員，不排除春節就立即啟動罷工行動。（圖／機師工會提供）

她指出，最惡劣的是，華航公司對於工會所高度重視與堅持的改善疲勞航班、增派人力訴求，更是寸步不讓，甚至反嗆「哪個行業不會累？」完全無視過勞可能造成的飛航安全問題。在今天工會召開的臨時會員代表大會中，出席的會員代表無異議通過決議，將正式重啟罷工行動。

李信燕說，罷工行動已經在準備中，目前已發出罷工飄帶給會員，不排除在春節期間就啟動罷工。另外，工會會先透過演練方式，讓會員了解，假使要罷工的話，應該要怎麼配合行動。至於宣布罷工後，華航資方是否有釋出善意盼重啟？她則表示，目前尚未接獲資方要溝通的訊息。