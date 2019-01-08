台灣美容醫療觀光啟動衛福部成立推動小組　王正坤提實務建言

▲王正坤醫師受邀參加美容醫療觀光啟動會議， 與林岱樺立委（中）、衛福部劉越萍簡任技正（右）合影。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

衛生福利部1月7日由薛瑞元次長召開美容醫療觀光啟動會議，林岱樺立委邀集國發會、僑務委員會、外交部、交通部觀光局、台灣皮膚科醫學會、整形外科醫學會、美容外科醫學會等相關單位，一起研商如何成功推動台灣醫療觀光。

王正坤醫師代表台灣皮膚科醫學會出席會議，以實務經驗提出建言，希望跨部會合作，擴大醫院診所參與數量，減少推動障礙，創造台灣美容醫療觀光國家品牌，讓美容醫療觀光的供應鏈可以接觸到外國終端消費者，也就是讓外國病人能夠知道台灣的醫學美容與觀光，進而產生來台消費，讓台灣可以賺到觀光財。



台灣的醫療技術超越新加坡，可是在醫療觀光的產值卻長期輸給泰國、新加坡、馬來西亞與韓國，外國病人到亞洲就醫，會先選擇上述幾個國家，卻不會選擇台灣。王正坤醫師是皮膚科醫師，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長與大台南觀光聯盟理事長，現任國際醫療衛生促進協會監事長，長期協助台灣推動醫療觀光，於會議中提出建言。

立委林岱樺參考與會人員意見，要求衛福部成立「美容醫療觀光推動小組」專責處理推動事宜，並且進行跨部會整合，希望外國客人大量進來台灣，台灣醫療大量賣給外國人，台灣經濟繁榮發展。會議決議遴選示範醫療機構、簡化美容醫學認證內容與認證流程、讓合法診所容易通過審核、擴大診所參與、鬆綁國際醫療廣告法規、建立國際醫療糾紛調解機制與邀請相關醫學會提供建議方案等。



王正坤醫師表示國際醫療的項目包羅萬象，包含急症、重症、疾病治療、健檢、醫學美容、牙齒美容等。台灣的醫療觀光在各部門都已經計畫完成，但是卻無法吸引外國病人上門，是因為供應鏈斷鏈，整個產業供應鏈無法接觸到外國病人。

過去10年，醫院、診所、旅行社與政府各部門，雖然已經發展出很多計畫，可能因為台灣行銷不足，外國病人對於台灣醫療知名度有點陌生，也沒有外國代理商願意把大量病人帶到台灣來治療，所以斷掉最後一哩路，台灣無法接觸到外國病人。

王正坤說雖然台灣的醫院診所都已經準備好了，卻沒有看到外國病人大量湧入台灣。因此，學習其他國家的成功因素是一個重點，韓國的醫學美容能夠成功發展，是用整個國家的力量在世界行銷醫學美容，拍成電影，形成文化，擴大國際廣告，深入生活，深入人心，韓國醫美行銷的力度、廣度與深度都是台灣的數十倍，讓外國病人談到醫學美容就想到韓國。接著，韓國醫院診所也與世界各國代理商形成供應鏈，洽談合作條件，由各國代理商源源不絕把外國病人帶到韓國，這種落實供應鏈管理的概念，才能真正接觸到外國病人，才能把外國人帶進本國消費。如果美容醫療觀光能夠發展起來，受益的不是只有醫療院所，整個飯店住宿業、交通業、旅遊業、民間消費都能夠大幅提升。