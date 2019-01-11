化學治療藥事照護　讓癌患了解正確用藥與副作用

▲成大醫院藥劑部余蕙宏藥師表示化學治療藥事照護服務，可讓癌患病人知道如何正確用藥及預防與處理治療相關的副作用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了落實癌症病人的全面照護，成大醫院自2014年9月開啟「化學治療藥事照護」服務，藥師加入腫瘤團隊，並親自到床邊向第1次接受化學治療的癌患說明抗癌藥品以及治療相關副作用，目前服務對象大腸直腸癌、乳癌、肺癌、胃癌及婦癌，助益頗大。

成大醫院藥劑部余蕙宏藥師表示化學治療藥事照護服務的目的，在給予癌症病人正確的藥品資訊，同時也解答病人對於化療相關的疑問，讓病人能夠安心接受治療，並能維持原有之生活品質。

在照護過程中發現，病人最常遭遇的問題是：眾說紛紜的藥品副作用與化療期間不必要的生活限制等。余蕙宏藥師說對於藥品的特性與常見副作用，藥師會協助釐清病人從網路或口耳相傳所得到的資訊是否正確，並給予明確的指示，以減少不必要的困擾。

余蕙宏藥師舉例指出像有的癌症病人，從網路上看到化療藥品會分泌到唾液的錯誤訊息，因而煩惱無法與家人一起用餐；其實藥品不會分泌到唾液，經藥師講解後，病人得以解除心中的擔憂，並維持往常的生活起居。

在個人化的抗癌藥品說明與副作用指導外，藥師同時也會評估癌症病人原有與新增的用藥。曾經有病人擔心化療會造成低血壓，而自行停用降血壓藥品。評估結果，病人的化療藥品無此副作用，且與血壓藥品之間也無交互影響。經解說後，病人恢復服用原有藥品，也避免了血壓控制不良可能產生的心血管事件。

余蕙宏藥師說也有病人化療後發生腹瀉，因擔心服用止瀉藥可能導致便秘而不敢服用，但經藥師說明持續腹瀉可能有脫水風險後，病人修正用藥行為，副作用也得到緩解。

余蕙宏藥師認為在照護過程中，藥師也會執行藥品相關之共享決策。如化療病人對於是否自費使用白血球生成素感到猶豫，照護藥師會分析用藥的好處與壞處，以及國外建議準則，讓病人在有充分的資訊下，更有信心做出自己的決定。

成大醫院腫瘤團隊的藥師迄今已照護逾2千例化療病人，在「藥師指導可以改善對化學治療不安」的照護滿意度上，有高達9成9以上給予「滿意」之評價；經過藥師指導後，病人也更清楚知道如何預防與處理治療相關的副作用。