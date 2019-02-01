高雄走春新景點　愛河之心星光閃耀換新妝

▲▼觀光局長潘恆旭表示，高雄愛河之心新景點，是年節假日適合走春的景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

過年到高雄走春，貫穿高雄市心臟地帶的「愛河及蓮池潭自行車道系統」，愛河之心週邊整建已完工啟用，高雄市政府觀光局與工務局1日於愛河之心景觀區共同辦理啟用活動，同時邀請星象專家小孟老師推薦12星座年節適合走春的景點。

觀光局潘恒旭局長表示，愛河之心是兩個人工蓄洪湖構成，具有滯洪及生態功能，而兩湖之間由空橋連繫，形成美麗的心型，就像雙子連心，象徵心心相映，不但適合雙子座，更適合所有有情人在即將到來的情人節，來這許下互守終身的承諾。

工務局吳明昌局長說，「愛河之心」從中都濕地、新客家文化園區，抵達愛河中游的重要節點，一路延伸至蓮池潭環湖自行車道，更是車友最愛的路段，這次透過改善照明、植栽整修、增加綠化遮蔭與無障礙空間，期盼給民眾更優質友善的旅遊環境。

星象專家小孟老師推薦，風象星座今年吉星降臨，適合心曠神怡的河岸或山景之處，推薦愛河之心、崗山之眼等景點；火象星座適合時尚、有趣的景點如商圈百貨、藝術特區等處；水象星座適合享受美食、復古潮流，可走走旗山老街、六合夜市等；土象星座企圖心強，適合具有挑戰性的活動或是宗教廟宇等處走走。

潘恒旭指出，除了愛河沿岸周邊景點外，市府已推出愛情發大財走春系列旅遊，遊客在新春期間可到廟宇萬興宮、關帝廟等廟宇求姻緣與發財，且各家宗廟各有特色，到萬興宮可參觀祥「龍獻珠13D 階梯藝術彩繪」及潘麗水的大師作品、到關帝廟看氣勢宏偉磅薄的18 尺高青銅塑造關聖帝君、周倉立姿及20 尺高的赤兔馬，周邊亦有不少美食小吃及著名景點，讓遊客邊玩邊享受美食。