總統民調訂「韓國瑜門檻」？吳敦義見「假國瑜」：納入考量

▲郭子乾扮演韓國瑜見吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

九合一大選落幕，總統大選馬上就要展開，白綠藍候選人誰出線備受外界關注。國民黨黨內太陽多，總統提名機制和時程目前尚未訂出，針對政策會前執行長蔡正元提議採「韓國瑜防磚」式全民調，黨主席吳敦義1日下午見「假國瑜」受訪時表示，有當作意見向智庫提出，將會請即將成立的初選專案籌備小組考量是否可行。

吳敦義1日下午在卸任副總統辦公室會見藝人郭子乾裝扮的「假韓國瑜」，吳敦義透露，他在2017年9月時就是和韓國瑜在這裡見面，當天他問韓國瑜，「如果派你到高雄接任市黨部主委，敢不敢去？」韓國瑜回應，「主席只要敢派我去，我就敢去。」

看到「假國瑜」，吳敦義直喊跟當時看到的真韓國瑜有夠像，尤其韓國瑜最近又瘦了一點所以更像，他還藉著「假國瑜」提醒遠在高雄的韓國瑜要吃胖一點。

吳敦義受訪時針對國民黨總統提名機制與時程表示，已經要求智庫就初選事宜先做研究，再提報中常會，31日蔡正元提議採「韓國瑜防磚」式全民調，也會當做有意義的建議，請即將成立的初選專案籌備小組考量是否真的可行。

媒體追問何時表態選總統意願，吳敦義強調「時間還早」，至於是否會和韓國瑜搭檔參選，吳敦義表示，他無法預測未來的事情，目前就是祝福韓國瑜當選市長、做好市政，連同王金平年後可能宣布總統，他都很祝福，「我的心胸是開闊的」。