台南嬤孫3人葬身火窟　議長郭信良送30萬慰問金

▲台南市議長郭信良，代表台南市議會致上罹難者每人10萬元慰問金，並請受災民眾節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南下營區開化里中營一處民宅1日凌晨發生火警，造成嬤孫1大2小3人葬身火窟悲劇！由於即將過年，卻發生如此劇，台南市議長郭信良一早就前往現場慰問家屬，並代表市議會向家屬致上30萬元慰問金，並請節哀順變，而消防局火調人員也前往勘查蒐證。

台南市消防局1日凌晨3時45分左右獲報住宅火警，計派出16輛消防車、3輛救護車及50名警消前往灌救。消防人員到現場時，屋宅已全面燃燒，屋內有4大6小三代同堂成員中，有7人成功逃出，但仍有1大2小共3人受困屋內。

凌晨4時39分火勢撲滅後，隨即進入屋內逐層搜索，消防人員在一樓後方房間床上發現一大兩小三具焦屍，經家屬指認死者為阿嬤黃玉雪（61歲）及孫子馮彥鈞（8歲）、孫女馮硯秋（6歲）。

消防人員表示，屋主從事裝潢業，在住家旁搭建木料堆置場，疑木料場清晨時起火，再延燒至透天厝，火勢猛烈迅速陷入火海，屋內10人逃生受阻，其中7人自2樓破窗，站在車庫上方待援，鄰居趕緊拿來A梯協助7人逃生，皆無嗆傷或燒傷。但嬤孫3人逃生不及命喪火窟，各層樓60平方公尺，合計180平方公尺燃燒面積。

台南市議長郭信良獲悉後，一大早就趕往下營區去慰問，代表台南市議會致上每人10萬元慰問金，並請受災民眾節哀順變。

▲台南市消防局上午派火場鑑識人員前往火場勘查蒐證，進一步釐清起火原因。

台南市消防局上午派火場鑑識人員前往火場勘查蒐證，並拍照錄影，以進一步釐清起火原因中。

據了解，在不幸葬身火窟的阿嬤黃玉雪生有2男1女，子女都已成家，各育有2個孩子。她和長子、女兒跟女婿，以及6名孫子女同住在一棟透天厝，2兒子夫婦因在外地工作，孩子交由阿嬤黃玉雪照顧。

在火災中喪生的小兄妹，就讀台南市中營國小1年級跟幼稚園大班，兄妹2人很乖巧，哥哥成續表現很好，樣樣都是第1名，與同學相處融洽，人緣很好，接到這惡耗，校方都感到訝異悲傷不捨。

