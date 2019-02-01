影／小兄妹葬火窟「哥哥全班第一名」　校長嘆：阿嬤教得很好

▲台南下營命喪火窟小兄妹乖巧可愛，學習績優，兩兄妹擁有大大的眼睛，每張照片都展露出天真無邪的笑容。（圖／翻攝自馮父臉書）

記者林悅／台南報導

台南下營火警中，不幸與阿嬤一起罹難的8歲、6歲馮姓小兄妹，和堂弟都就讀下營區中營國小，阿嬤黃玉雪每天都載這2名小孫子上、下學，馮小弟不僅期末考班上第1名，學期總成績也是第1名，阿嬤將小兄妹2人教得很好，兄妹倆乖巧有禮貌，人緣妻好，老師接到噩耗，不禁難過落淚。

中營國小校長沈佳蓉說，馮小弟一頭捲髮，目前讀1年級，而馮小妹讀中營國小附設幼兒園大班，小兄妹每天都是由阿嬤黃玉雪騎機車親自接送上、下學，嬤孫一見到老師都會打招呼，阿嬤把小兄妹教得很好，小兄妹在班上也與同學相處融洽，小兄妹2人長得可愛、活潑，很像個洋娃娃，早上接到噩耗後，師生都很難過，教過他的老師也不禁傷心落淚。幼兒園主任王柔方說，黃阿嬤會當志工，馮小妹有禮貌乖巧，會主動幫當老師小幫手，沒想到這麼可愛的小天使就這樣走了，讓人不捨。

校方表示，已聯絡慈善團體協助家屬進行輔導，並啟動行政方面，包括學生保險、急難救助等，希望能幫忙孩子的家屬度過這難關。台南市社會局表示，經查該家庭不具福利身分，但因過年前發生如此憾事，特別緊急動支死亡救助金20萬元，預計今天就能撥款，後續會請社工人員關懷受災戶，給予適當協助。

據了解，黃玉雪與孫子、孫女感情很好，黃婦經常上傳他們的照片；馮父臉書也多半是分享孩子的合照，兩兄妹擁有大大的眼睛，每張照片都展露出天真無邪的笑容。