2020台灣燈會由台中主辦　盧秀燕：全力以赴舉辦

▲2020台灣燈會確定台中舉辦，台中市長盧秀燕表示：全力以赴舉辦。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

交通部觀光局31日宣布2020年台灣燈會由台中市主辦，勝出原因為台中在舉辦花博基礎下，驗證整體配套措施具觀光效益；台中市長盧秀燕受訪表示，感謝前行政院長賴清德、現任行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍等人促成，再度強調「台中一定要拼經濟」，會持續爭取國內外重大的節慶活動在台中舉行，吸引人潮湧入，必定全力以赴舉辦。

盧秀燕表示，這個月行政院忽然宣布2020台灣燈會尚無著落，但原則上要在中部地區舉辦，有意願申請的城市於1月17日前提出申請。市府經評估後，認為舉辦台灣燈會對台中市在各地的能見度、行銷台中及拼經濟有所助益，因此她請觀旅局儘速提案。

此案盧秀燕在行政院會提出2次發言，第一次提案時是前行政院長在賴清德任內時提出，後來內閣改組她在現任行政院長蘇貞昌主持行政院會時再次提出，加上前市長林佳龍到任擔任交通部長，種種因素促成燈會能順利由台中市主辦。

盧秀燕提到，目前台灣燈會預定的地點有3處：分別為花博后里、豐原園區、水湳中央公園舉辦，但由於全案涉及舉辦規模與交通配套措施，因此市府將由籌辦小組仔細評估。

現場媒體提問，明年是鼠年，是否有考慮爭取米老鼠到台中？盧秀燕回覆，這是很好的構想，但台灣燈會屬全國燈會，主燈由交通部規劃設計，台中市為負責主辦的單位，但燈會不會只有主燈，還會有許多活動與展覽，不排除進行接洽。

觀旅局表示，向中央提案爭取2020台灣燈會的場地中，為讓民眾對於台中有更多元的認識，初步規劃花博后里園區（森林及馬場約30公頃）、豐原葫蘆墩園區（約16公頃）；另水湳中央公園（約67公頃）也在考量範圍中，會儘速與交通部觀光局共同研商決定場地加速籌辦。