推動台東「零剩食」當個惜食客　源頭減少廚餘產生

▲台東縣長饒慶鈴(左)親自示範回鍋肉。（圖／記者楊均典翻攝）





▲台東「零剩食」活動。（圖／記者楊均典翻攝）



記者楊均典／台東報導

台東縣環境保護局31日舉行「珍愛惜食推動台東零剩食」活動，針對「零剩食」如何從源頭減量、分享食物、廚餘利用等方式，減少垃圾的產生。台東縣長饒慶鈴特別示範回鍋肉的製作，希望推動鄉親適量的點餐方式，以及學校單位營養午餐要如何減少剩食。

環境教育中心志工、惜食達人陳玉月老師及黃若珠老師搭配過年年菜的做法,說明及展示如何減少廚餘的烹煮方式,及剩菜的保存及處理方式，饒慶鈴也全副武裝親自烹煮示範回鍋肉製作，環保局廢棄物管理科宋惠美老師則說明堆肥及水果清潔酵素做法，可用於過年期間的大掃除清潔劑。

饒慶鈴表示，為解決目前台東面臨的垃圾危機，這當中還包含了垃圾成份中，有很高含量的「廚餘」。為因應目前台東廚餘的處理，環保局也規劃設置一座可處理28噸廚餘的堆肥廠，預計今年中完工啟用。

饒慶鈴強調，在面臨非洲豬瘟，廚餘不餵豬的政策下，我們的廚餘處理量會大增。面臨過年時大魚大肉，容易產生剩食的情況下，特別啟動「零剩食」計畫，期能透過適量適當的飲食方式，生活可以更經濟實惠又健康。

另外，為了解決台東的垃圾危機，縣府表示，除了推動「零剩食」計畫，也會持續加強推動透明垃圾袋政策，加強宣導民眾做好垃圾分類與稽查的工作，廚餘要另外分類，並且先要將廚餘的水份過濾後在丟棄在垃圾車的廚餘桶中；另外，透明垃圾袋結合「購物塑膠袋一袋二用」、「無塑商店」、「54台東無塑日」、建置村里資收站等措施，大家共同推動「零剩食」行動，當個零剩食的「惜食客」，讓每天的每一餐，都能改變世界，透過實際行動愛台東。