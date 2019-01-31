嬰兒車封印家門…人妻一移走！鄰居捶門怒吼「走廊我家的能放」　她傻了

▲鄰居家平常家門口狀況，偶爾越移越過去，甚至擋住她家門。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「鄰居這樣捶門，真的有種被恐嚇的感覺。」一名女網友發現鄰居總是會趁著晚上的時候，把小孩的嬰兒車、腳踏車放在她家門口，導致隔天出門一開門就會撞到，她好心移回到鄰居家門口，卻被對方捶門怒吼說「這我空間，當然可以放任何東西」，語氣相當囂張，讓她氣得跑去管委會投訴，頂多貼一張警告單，根本沒有效果超無奈。

女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，鄰居把腳踏車放在她門家門口超困擾，老公也只好默默移回對方家門口，她們家才不會門一開就撞到，「結果鄰居老公出來用力捶我家門還大吼，衝出來想跟我老公吵架，一副要打人的樣子！還說我們常亂踢他們家的鞋子！」

她無奈說道，重點是她們根本沒動過鄰居家的鞋子，要對方提出證據也沒有，而且她們從不會在家門擺放東西，但鄰居的鞋子雜物卻越放越過來，「今天甚至放腳踏車！整排都你家雜物！這裡是公共空間，而且還有消防安全設備。」

▲原PO氣得想要幫鄰居家買個鞋櫃。（圖／翻攝自爆怨公社）

雖然原PO已指名這是公共空間，但鄰居依怒嗆說，「這裡是我們的空間，我可以放任何東西！根本沒偶違規，沒有什麼安全問題，要不然你去檢舉、去報警啊！」態度相當堅持，認為自己的看法才是對的。

面對鄰居講不聽的態度，讓原PO無奈說，平常老公不在家，她一個女人帶孩子，卻遭到鄰居憤怒捶門，小孩都嚇到了，真的有一種被恐嚇的感覺，雖然有跟管委會反應，但只貼一張告示說「不能放雜物」而已，「社區的管委會一點約束力都沒有～對方還一直恐嚇說『槓上我們了』，我老公真的覺得遇到惡鄰居...唉，有什麼辦法可以處理對方這樣的行為呢？」

面對霸佔公共區域的惡鄰居，網友紛紛留言說，「消防栓那裡本來就不能放東西...報謷或打1999就好...他們再來吵就記得先開錄影錄起來告他們恐嚇」、「檢舉就好了，每天一次」、「窮到沒鞋櫃，真口憐」、「和朋友借隻狗養在門口，剩下你懂的」、「難怪有人說惡鄰居比（兇宅）鬼還可怕」、「鄰居是住在消防栓裡面嗎？」、「請向消防局檢舉.....已經擋住消防設施了」。

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