「一個人吃飯看電影錯了嗎」　台北獨立妹：老被店員當異類

▲有網友認同原PO說「一個人吃飯不用趕也不用等」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

您也會一個人行動嗎？台北一名女網友發文說，「一個人吃飯，一個人看電影錯了嗎？老是都要被服務人員行注目禮，被當異類。」她表示，單獨去住溫泉旅館，有好幾次被認為要做傻事，後來只固定去同一間，「他們都知道我向來只一個人」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，「我就喜歡想吃就吃，懶得約。10次去餐廳吃飯9次我都是一個人，剩下一次都是朋友約我才去，不然就是跟老媽吃飯。」

有網友也分享一人行動的經驗，「我一個人看電影也是被售票員回『蛤 一張』？」原PO回應，「我是一個人看電影，看到售票員看到我就直接說，『一樣一個人嗎？要獨享票嗎？還是跟上次一樣升級VIP。」

▼您會一個人去看電影嗎？（圖／達志影像／美聯社）

也有同好說，「我很喜歡一個人看電影吃飯，想幹嘛就幹嘛。我曾經一個人看恐怖片進去之後，發現全場就我一個人包場，好像大型MTV；也曾經去陶阪屋一個人邊吃套餐邊看韓劇。」原PO回一人包場電影超爽的，「還有一次是一人包場，看到睡著被電影院員工叫醒。」

一名網友則表示，「一個人+1，唯一的不方便就是泡溫泉」；原PO回，會獨自去住溫泉旅館，「有好幾次被認為是要去自殺，我到最後只固定去北投的一間，因為住過好幾次，他們都知道我向來只一個人。」有人訴說一人用餐的無奈，「一個人去吃吃到飽會被加收錢嗎」；原PO回「會，+100開鍋費」。她也說自己從小就獨來獨往。

其他人留言，「一個人吃飯不用趕也不用等」、「我會自己吃飯，但很少自己看電影，除非有我真的很想看，但其他人時間對不上的情況下才會」、「一個人吃不用在乎吃相真的爽，也不會有人吵或是囉唆什麼不能吃」。

▼不少人認為，一個人行動比較輕鬆自在。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

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