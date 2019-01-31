連續工作15天！「早7晚9」月薪不到70K...網曝殘忍真相：這算小菜一碟

▲他連續工作15天都沒有休息。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

勞基法的設置是為了保障勞工的基本權益，但還是不時聽聞一些公司沒有遵守。一名網友在臉書上貼出他的打卡單，他已經連續工作15天都沒有休息，更誇張的是，天天都是7點多打卡上班，但卻有11天是晚上9點半以後才下班，這樣爆肝的工時月薪卻不到7萬，讓網友們都直呼太誇張了。

這名網友在臉書「爆怨公社」社團中貼出他的爆肝班表，從這個月的16號開始，他每天早上7點多打卡上班，一直到31號都沒有休息，其中更有11天都加班到晚上9點半，只有4天是晚上5點或6點下班，這樣爆肝的班表不僅不符合勞基法的規範，還有可能累壞身體。

▲他PO出15天的打卡單讓網友都震驚了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看到他的班表都傻眼了，紛紛留言表示，「天啊這我不行，錢沒賺到自己先倒」、「這根本已經違法」、「真的很賣命」、「嚇死人的工作」，還有網友好奇詢問原PO，「我想知道這樣一個月有沒有80k以上」，沒想到原PO竟然說，「沒有，連70K都沒有」。

此外，這篇貼文也引出不少勞工朋友透露自己的工時，「還好，大車運轉手的學長來看，這算小菜一碟，有的凌晨三、四點出車，晚上10點後才下班的」、「還好吧9-24三個月都沒休還不是活的好好，薪水領不到3萬」、「最多也加到9點半，怎麼會爆肝，放心。你沒遇過真正超時工作的，吃飯不正常的」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！