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快訊／國道10號上砍妻狂刺7刀　莽夫晚間聲押獲准了！

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▲▼國道砍妻狂夫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國道砍妻狂夫，橋頭地院29日晚間裁定收押。（圖／記者吳奕靖翻攝）

社會中心／綜合報導

國道10號高速公路28日發生莽夫殺妻案，檢方認為51歲凶嫌劉居新涉案情節重大，有逃亡之虞，29日傍晚依殺人未遂等罪向法院聲請羈押。橋頭地院晚間9時許裁准。

警方調查，51歲劉男與38歲孫姓女子先前各有過婚姻，離異後2人才交往、結婚，但近年劉男失業，靠妻子白天擔任新娘秘書、晚上兼職當乩童扛起家計；由於夫妻倆年齡差距相當大，再加上劉男極易吃醋，兩人經常發生口角。

▼莽夫殺妻7刀，移送時頻頻說「對不起我老婆」。（圖／記者吳奕靖攝）

▼莽夫殺妻7刀，移送時頻頻向鏡頭說「對不起我老婆」。（圖／記者吳奕靖攝）

28日上午10時許，劉男開著休旅車載妻子與2歲的兒子沿著國道十號行駛，夫妻又在車內爆發口角，劉男憤而持刀朝妻子狂砍7刀；孫女滿身是血，急忙跳車逃生；警方調閱監視畫面發現，孫女跳車後劉男還猛力倒車將她撞倒，接著又換檔往前開一段，打算再次倒車衝撞。孫女忍痛翻過一旁護欄逃生。

劉男向警方投，偵訊時卻突然昏厥，送醫觀察治療後，29日清醒接受警方訊問。劉男供稱，他當時開車要去六龜看醫生，但因太晚掛號，加上妻子碎念，才會一時情緒失控。至於妻子背上10cm的鐵條，劉男則聲稱並不是他用來攻擊妻子的；他還聲稱，之所以倒車是要保護妻子不被車撞，沒想到反撞上妻子。警方晚間依殺人罪嫌將劉男送辦。橋頭地檢署訊後認定他涉嫌殺人未遂、傷害、強制等，病有逃亡、反覆實施之虞，晚間聲押獲准。

孫女案發後被緊急送往醫院搶救，經初步檢傷，發現其胸口、左肩、右前臂、左手指、右手虎口處共有7處刀傷，且鐵條還深入後背，需要動手術取出，所幸經治療後暫無生命危險。

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關鍵字：國道,殺妻

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