學者轟文化部：去蔣化無聊　「只有民進黨死巴著蔣介石不放」

▲中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

文化部推動轉型正義，瞄準中正紀念堂「去蔣化」掀起爭議。對此，中國文化大學新聞系主任胡幼偉批評，真的是最不接地氣的無聊之舉，只能用「沒事找事做」，「吃飽了撐著」來形容！

胡幼偉表示，住台灣的人，尤其是台北人，去中正紀念堂大多是去兩廳院看表演、看展覽，不然就是去廣場活動筋骨、約會，一時想不到去哪兒，就去那裡走走，還有帶出國多年的朋友，或帶大陸來的朋友去看看老蔣文物。

胡幼偉認為，不管是以上哪一種動機，都不是去那崇拜蔣介石，「他已經是距今遙遠的歷史人物，對台灣的一切現況已毫無影響力，去崇拜他幹嘛？」民進黨真的是腦子進水了，才會以為大多數台灣人去中正紀念堂，就是為了去崇拜蔣介石，所以，才要討論如何幹掉這個「威權象徵」！

▲中正紀念堂自由廣場。（圖／ETtoday資料照）

胡幼偉說，「一天到晚死扒著蔣介石不放的，全台灣只有民進黨而已啦！」其他正常人，誰還滿腦子蔣介石呢？誰平常跟家人同事朋友聊天，還會談論蔣介石？不可能嘛！

胡幼偉批評民進黨，面對九合一的慘敗顯然還沒清醒過來，「那好，你們就繼續幹無聊事吧！好好用力討論中正紀念堂的轉型問題吧！」他強調，民進黨一直討論，新聞一直出來，見報一次，等於自殺一次，「最後，蔣介石永遠存留於歷史中，去也去不掉，民進黨卻泡沫化了，徒然成為台灣最大的笑柄！」

▲胡幼偉批文化部推去蔣化。（圖／翻攝胡幼偉臉書）