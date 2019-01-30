漢人曾「食人肉」、「熬番膏」　教科書上未記載的吃人黑歷史　

▲「賽德克‧巴萊」敘述原住民族對抗外來勢力的故事。（圖／果子電影提供）

記者郭家榮／綜合報導

臺灣原住民族傳統文化中出於經濟上的需要，或確保生存所需資源、社會地位，乃至捕殺入侵者，而有射獵、獵首（出草）的習俗，隨著現在國家體制建立、漢族文化的引入與改變，這些被認為「野蠻」的行動逐漸消失。然而歷史上曾記載，清領時期到日治時期來臺灣開墾的漢人，也有將原住民族的人肉、臟器或人骨熬製成「番膏」來販賣甚至食用的現象，卻鮮少人提及，教科書上也只敘述原住民「出草」，從未將這段「黑歷史」編入課綱。

胡適的父親胡傳於1892年清領時期擔任台東直隸州知州（現花東地區，清領區域的最高官員），曾發現在埔里地方竟有人賣人肉，還將內臟、人骨熬製成藥膏（番膏），並記載於《臺灣日記與稟啟》，「民殺番，即屠而賣其肉；每肉一兩值錢二十文，買者爭先恐後，頃刻而盡；煎熬其骨為膏，謂之『番膏』，價極貴。官示禁，而民亦不從也。」

日治時期大正十年（1921年）任職台南地方法院通譯官的片岡巖所著的《台灣風俗誌》（陳金田譯；第632頁），也曾記載，「南投廳埔裏社以北鄰接番地，住民若殺一個番人時，舉庄都來慶祝，將番人首級插上槍尖…打鑼鼓歡呼遊行各莊…有人將番人屍體寸斷煮熟，然後切片分給每一個人吃」，顯示一直到日治時期，當時在台灣的漢人仍有吃原住民肉的習俗，甚至發明許多「料理方法」和「療效」。

▲促轉會拜會原住民政治事件當事人與泰雅耆老。（圖／促轉會提供）

近年來，轉型正義的議題在台灣廣泛被討論，行政院也成立了促進轉型正義委員會，負責統籌規劃「開放政治檔案」、「清除威權象徵及保存不義遺址」、「平復司法不法、還原歷史真相並促進社會和解」、「處理不當黨產」等事項，而其中「去蔣化」的議題也屢屢引起社會上對歷史與威權的爭辯。

▲馬躍‧比吼和數個原住民團體曾在凱達格蘭大道紮營抗議，高喊「沒有人是局外人」。（圖／翻攝自馬躍‧比吼臉書）

原住民導演馬躍‧比吼（Mayaw Biho）曾撰文說明轉型正義與原住民的關係，他表示「轉型正義狹義的定義是，一個國家轉型到民主體制時，如何面對過去威權體制對人權的迫害」，而「廣義的定義是，一個國家轉型到民主體制時，如何面對過去政權留下來各種政治、經濟、社會、文化等層面的不公不義」，因此轉型正義也適用於原住民，包括加拿大、紐西蘭、智利、阿根廷、秘魯等國家都曾以不同形式進行原住民的轉型正義。

▲台灣原住民在馬紹爾表演。（圖／總統府提供）

在台灣舉行的重要活動如世大運開幕式，或是在國際外交場合，原住民族的音樂、舞蹈等文化常常是演出的橋段，政府也表揚原住民族在運動、音樂領域「為國爭光」，然而除此之外還有很多議題有待討論與解決。馬躍‧比吼和數個原住民團體自2017年2月在凱達格蘭大道紮營抗議，吶喊「沒有人是局外人」，訴求「原住民族傳統領域」應納入私有土地，最後在2018年3月31日遭台北市政府「依法」拆除帳棚。

儘管行政院已提出《原住民族歷史正義與權利回復條例》草案，至今在立法院卡關未通過，民眾對原住民族的刻板印象、跨文化溝通障礙的問題仍時常發生。有學者認為，許多人因為對原住民族一知半解，卻常常消費原住民文化，很難產生真正的認同，而實質執行「番膏入課綱」，了解族群多元文化和台灣的獨特史觀，不僅明白原住民「出草」的傳統習俗，漢人也曾有「人吃人」的驚駭過往，從普羅大眾的教育開始，誠實面對過去歷史、反省與挑戰現有的認知，藉此促進社會對族群關係與溝通方式的提升。