葉文忠／誰讓「轉型正義」催生了「私刑正義」？

▲文化部長鄭麗君（左）出席活動遭藝人鄭惠中（右）摑掌。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

文／葉文忠

鄭惠中巴掌揮的鄭麗君一臉麻，看來又揮出了召喚咒，召喚獨青，今年二二八看來又有好戲，去年獨青慈湖潑漆，今年玩什麼呢？大夥來猜猜。

一時間所有的「巴掌舊帳」紛紛都被翻了出來，藍營依然輸綠營太多，但搶走負面版面的，永遠是藍營大於綠。藍綠都喊「反暴力」，暴力卻從沒在台灣消失，反而越變本加厲，壓力鍋在這幾年不斷掀鍋，是誰在鍋下頭生火？我想丟二個問號讓大家想想：

為何一個低收入的身障者都會動粗？

為何一個社會弱勢者膽敢對政府一級官員近身攻擊？

因為你汙衊了他的信仰，踐踏了他的是非價值，「轉型正義」終於引爆了「私刑正義」，這個巴掌是一年前「蔡丁貴生髮水」的續攤，是鬥爭鬥出來的結果，去蔣、去中操作過了頭，如果繼續下去，我大膽預言，毫無懸念，流血對幹一定發生。

面對大歷史，民進黨向來以政治目的，毫不對話的「斷章取義」，至今我只看到獨派不斷蓄意塑造老蔣與希特勒作類比，民進黨更隻字不提老蔣對台灣的貢獻，古寧頭、八二三砲戰若老蔣沒守住，老毛必定血洗台灣，你現在檯面上的綠營政治人物，恐怕連出生的機會都沒有；今日民進黨仰念著八田與一的烏山頭水庫，卻不記老蔣至少連蓋了八個大於烏山頭的水庫；每年都記得拿二二八來提款，不記得日本屠殺台灣人與原住民；記得老蔣推行國語抑制方言，不記得日本人用「皇民化」斷台灣人的根。

▲民國57年興建的曾文水庫，蓄水量是烏山頭水庫的六倍大。（圖／記者馮建棨攝）

老蔣有寫日記的習慣，日記是寫給自己看的，那是每天自省的過程，三十八年退守台灣後，他在日記上寫著「為政二十年對於社會改造與民眾福利著手太少…今後對於一切教育，皆應以民生為基礎，亡羊補牢未始已晚也。」這算是建設台灣的宣告，於是九年國民教育、土地改革的三七五減租、耕者有其田陸續展開，沒有這些政策與蔣經國的十大建設，台灣怎會有經濟奇蹟的那個年代發生？這才是身障的鄭惠中膽敢跳出來巴掌呼向鄭麗君的「不知感恩」，這一巴掌，是打向每個民進黨的臉上的。

希特勒攻擊整個歐洲，老蔣阻擋日本併吞中國，全球因為這兩個「同盟國」死了7000萬人，但綠營從不譴責日本燒殺擄掠的入侵中國，發動太平洋戰爭的惡行，更不提南京大屠殺、慰安婦等極度兇殘與淫惡，甚至把抗戰國軍陣亡人數，都算在因老蔣而死的帳，這個黨骨子裡才是充滿算計與冷血的一群人。

文化保存當是全部的歷史，「蔣介石」三個字在二戰時全球地位是無法磨滅的，威權統治的發生有其背景，二戰爆發屍橫遍野，太多人因德國與日本妻離子散，無辜喪命，為對抗強權的攻擊，強勢鞏固內部的管理是必要之惡，沒有生活在那個時代的人，有何資格論其當下面對危迫時，採取的對應手段或對或錯？

▲開羅會議中的蔣介石。（圖／維基百科）

從另一個角度看，在全球各地，大概找不到中國信仰中這麼多神明的地方，中國文化受到千年帝制與佛道影響，漢族人們天生就愛「造神」崇拜，今日的廟宇文化幾乎都是這樣來的，皇帝則是天之子，君權神授，天威浩蕩，在這種文化的時空背景下，老蔣被造神不過是個「正常現象」，關公戰場殺人無數，卻也是今日香火最為鼎盛的神祇，這是人類演進的過程，鞭屍老蔣，是拿今日觀點，定罪昨日之史，你會用今天手機的方便，笑古人飛鴿傳書的愚蠢嗎？

去蔣的手段，真正的目的是去中倒藍，讓「台灣從不包含在中國裡」的論述能有立足點，讓台獨訴求可以正當化，甚至更透過課綱的改法，中國史埋於東亞史中，不再讓亞洲文化中心的中國「一國獨大」，以讓「台灣本土文化來自中華文化」失去正當連結，如此清晰的陽謀造史，又怎會讓人看不懂？

轉型正義處理過去歷史，一樣需要「程序正義」，要有功過平衡的論述，絕不能只取片面你想要的結論，秦始皇焚書坑儒，仍有車同軌、書同文為人稱頌的偉業，但誰聽過蔡政府對老蔣有任何功過平衡的論述？射了箭再畫靶，民進黨幹的就是這樣邪謀之事，這場轉型正義的大秀，一個個「東廠」的出場將老蔣包裹成「十惡不赦」，露出了以「轉型正義」之名大玩「形塑定義」的狐狸尾巴。如果中正紀念堂該拆，那麼總統府就更該拆了，那是總督府，殖民的烙印，帝國主義擴張的遺跡，是台灣人五十年來苦難的施暴中心，要鬥中正，就連總統府也夷為平地吧。

還有那劉世芳，不惜凍結300萬校慶預算來威脅陸軍官校修改校歌，水餃店老闆李杰直接霸氣回應「300萬我捐！」，知道這代表什麼意思？

陸軍官校成立於民國13年的黃埔，老蔣是第一任校長，近百年的校史，年齡比民國75才出生的民進黨的阿公還大，民進黨沒有任何人曾為國家付出生命，陸軍官校黃埔軍魂，打過日本人，打過共產黨，躺在血泊裡的屍體，比民進黨朝中政客還多，感念這段歷史的人，對黃埔自是無限感懷的，蔡政府不管在野或在朝，從未間斷糟蹋國軍，「300萬我捐！」背後的意思就是：如果羞辱繼續累積，下一個拳頭就會出現。

▲陸軍官校踏過的血痕，絕對不容政客糟蹋。（圖／維基百科）

中華民國是國民黨流血成河才建立的，老蔣用軍事保護了台灣，小蔣以經濟壯大了台灣，即便你蔡政府多麼不愛中華民國，依然只能寄生在她的羽翼下為你遮風擋雨，更改變不了她的歷史，今天民進黨盡是粗暴的手段，糟蹋他人信仰的價值，踐踏一群人心中的恩人，那麼這群人即便身殘，也要與你拼命就一點也不意外了。

「韓流」何以能讓綠營幾乎滅頂？這是人民清晰的告訴蔡政府：放下政治吧，專心經濟。這接下來的一年，蔡政府若繼續正事不幹，玩鞭屍老蔣的政治戲來操作總統大選，那就是真嫌民調太高，請繼續玩吧，保證人民會以鞭刑回敬。

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