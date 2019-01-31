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呂秀蓮：中正紀念堂應改成「歷屆總統紀念館」

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▲▼呂秀蓮記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君，不僅一巴掌打出「去蔣化」爭議，也讓轉型正義議題再度浮上檯面。前副總統呂秀蓮29日表示，讓中正紀念堂、蔣介石銅像挑起社會的仇恨，是非常不智的事，中正紀念堂應改成「歷屆總統紀念館」。

呂秀蓮29日舉辦「藍綠講堂」探討兩岸關係議題，期間她談及轉型正義，表示總統直選前都還未真正實現民主，無論是兩蔣、前總統嚴家淦，還是直選後幾位總統，都不該讓中正紀念堂的紛爭繼續下去，應從更大的國家定位來談轉型正義。

▲▼中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）

▲中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照，下同）

呂秀蓮說，繼續讓中正紀念堂、蔣介石銅像挑起社會的仇恨，而不去面對台灣在兩岸關係即將發生的風暴，不是一件很智慧的事，希望中正紀念堂能轉型為「歷屆總統紀念館」、民主廣場，奠定民主化的腳步。

呂秀蓮指出，桃園慈湖旁邊的兩蔣雕像園區，是她當桃園縣長時的構想；因為轉型正義不需要仇恨，而是要忠實面對歷史，對錯由歷史公評。

▲▼中正紀念堂。（圖／ETtoday資料照）

至於前台北觀傳局長陳思宇在立委補選敗給民進黨籍何志偉，是否可能影響台北市長柯文哲的總統路？呂秀蓮表示，外界普遍覺得柯文哲4年施政表現不佳，導致網路聲量、民調高低起起伏伏，近兩次選舉柯文哲應該感受很深。

呂秀蓮強調，世上「沒有永遠的勝利者」，柯文哲必須告訴大家他要如何治理全台灣、帶領2360萬人，而不是永遠只以台北市200多萬人為主，必須因應國際與對岸的各種威脅、挑戰。

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關鍵字：呂秀蓮,中正紀念堂,歷屆總統紀念館,鄭惠中,鄭麗君,去蔣化,轉型正義

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