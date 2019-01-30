沙發上睡著、剪傷手指！未婚夫反應暖炸　她秒看見「嫁給愛情的模樣」

▲愛情的模樣到底是什麼樣呢？（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

在和另一半相處的時候，有時候會突然一個瞬間，讓人感受到「這就是愛情啊！」一名女網友在《Dcard》貼文，分享暖男友做出的2件事，分別是幫她穿上生理褲、黏衛生棉；還有她不小心剪到自己的手指時，男友的反應讓她直呼，「這應該就是嫁給愛情了吧！」其他人也直呼「感覺得到你未婚夫很愛你」。

女網友在《Dcard》貼文「嫁給愛情的模樣」，文中表示，某天晚上10點多，她洗完澡後過沒多久，就在沙發上靠著男友睡著，隱約記得對方有叫她到床上躺。「不知過了多久，他脫掉我的睡褲，我還以為他要做色色的事，結果，他替我換上生理褲」，而且穿到一半，還去拿衛生棉當她貼好，然後拉好生理褲，「此時我想抱抱他摸摸他的頭，但我真的只剩思緒能動」。

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▲原PO的未婚夫讓她看到嫁給愛情的模樣。（示意圖／pixabay）

前幾天則是她在房間用剪刀開零食，不小心剪開自己的肉，她就用LINE告訴男友「我用剪刀，把自己手指剪開了」。「結果過沒幾秒就看到他喘著氣進房間：『手拿來我看……妳是要嚇死誰』」，她懊惱地看著還在流血的手指，笑了笑問男友「要不要看手指唱歌？」

原PO男友沒有回應，只是看了看傷口，接著說「我真的沒想到生平第一次想沒收所有刀具不是因為小孩而是因為我的未婚妻」。原PO說，男友已經「死都不肯讓我碰家裡那組很美的陶瓷刀，因為陶瓷刀特別銳利也經不住摔，而我洗刀子也能劃破手指、拿個薯條也會撞翻飲料」，現在可能連拿剪刀，都要在男友監控下進行。最後原PO也直呼「不過……這應該就是嫁給愛情了吧！」

看到貼文後，許多網友紛紛祝她幸福，但是也有人說她的表達方式太誇張，而且感覺很公主病。事後原PO也補充更新自己的想法，「不論在外多麼堅強獨立的女漢子，被疼久了自然而然會卸下武裝，因為相信對方不會傷害自己的溫柔，也能更大方的展現自己的愛」。

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