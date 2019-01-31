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解放軍導彈襲擊下登陸島嶼！　美海軍研擬「南海奪島」戰略

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▲▼羅斯福號航空母艦,USS Theodore Roosevelt,CVN-71,航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者朱世凱／綜合報導

為了應對解放軍在南海及台灣周邊海域頻繁的軍事行動，美國海軍陸戰隊正在調整海上作戰構想，讓陸戰隊可在太平洋發生大規模導彈戰爭時，成功執行「南海奪島」計畫。據美國媒體《商業內幕》（Business Insider）報導，在經過多年的反恐怖戰爭後，美海軍陸戰隊準備將訓練的重點轉移至空降、奪佔、登陸海岸等任務。

報導指出，美國海軍及海軍陸戰隊認為，他們雖然可以擁有很好的海上力量優勢，但他們還需要登陸南海島嶼才行，而這項行動必須在大規模導彈襲擊下進行。軍方分析下瑒戰爭將是對付現存的主要大國，好比俄羅斯或中國大陸，又以南海的爭端最為可能，因此包含海豹突擊隊等特種單位都在研擬如何在大規模飛彈戰鬥的情況下，成功奪取南海島嶼。

▼南海永暑礁。（圖／翻攝自軍報記者微博）

▲▼解放軍官媒首次曝光永暑礁高清影像。（圖／翻攝自軍報記者微博）

考量到登陸南海肯定會受到大量導彈攻擊，美軍陸戰隊的新作戰構想包含在兩棲作戰艦上配備更多武器外，也打算將驅逐艦及護衛艦納進兩棲作戰艦的打擊群內。

陸戰隊少將科夫曼（David Coffman）說，「美國正面對一場大規模的權力競賽，面對兩個陸權對手，就像兩隻大象，而美國有著全球海上力量就像鯨魚；當鯨魚要對抗具有主場優勢的大象時，光憑海上優勢仍無法戰勝對手。」

科夫曼也說，「美國現有的兩棲突擊艦需要有更好的自我防禦能力，好比戰鬥編隊中，增加護衛的驅逐艦和巡洋艦的數量，甚至突擊艦自身都能考慮安裝垂直發射系統、填充標準6型飛彈，將這些全通甲板的類航空母艦，轉變為可攜飛機的航空驅逐艦。」

▼黃蜂號兩棲攻擊艦（Wasp-class amphibious assault ship）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼黃蜂號兩棲攻擊艦（Wasp-class amphibious assault ship）。（圖／達志影像／美聯社）

美海軍作戰部副部長威廉莫蘭（William F. Moran）在海軍圓桌會議上表示，海軍計畫將旗下的精英特種部隊的戰鬥力納入未來的戰略規劃；「現在關於海軍特種部隊的訓練課程中，將會恢復過往的海上與海岸戰鬥訓練」

據悉，海豹突擊隊的海上訓練課程主要在夏威夷群島，包含夏威夷大島、歐胡島，之後又擴展至毛伊島、莫洛凱島、拉奈島和考艾島；訓練內容會出動無人機、直升機、C-17運輸機、MV-22魚鷹傾轉旋翼機，及AC-130空中砲艇機，這些培訓課程由每年110場增至330場，有分析指出，這些島嶼訓練是為了模擬南海的島礁環境。

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