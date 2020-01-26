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當兵怎麼摺棉被才專業？　網嗆「菜逼八」：聲控就自動摺好了

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「豆腐干棉被」勾起退伍弟兄回憶　學長提5點跡象：這應是老兵。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

▲摺棉被是很多當過兵的民眾的回憶，但很多人的棉被其實不用動手摺就長這樣了。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專） 

記者林彥臣／綜合報導

當過兵的民眾都知道，每天一早起床就是要摺12個角、16條線的「豆腐干」，為了通過內務檢察，但是有些人擔心自己摺棉被不得要領，所以就在PTT八卦板上提問，「幾點起來摺棉被才算專業」引發網友的熱議。

原PO發文提問表示，聽說當兵都要很早起床摺棉被，小弟想要第一天起床時，鄰兵就對他刮目相看的話，大概要幾點就起床摺棉被？0600起床，5點就起來摺會太晚嗎？摺太好班長會不會叫我簽下去？有沒有學長可以給個意見。

網友在推文中回應表示，「摺超過3分鐘的都是智障」、「5點起來摺會被打吧」、「第一次30分鐘前，用圖書館的卡還電話卡忘了，後來就5分鐘左右」、「電話卡帶著」、「X早起要去刷牙打手槍都好，摺三小棉被」、「5點就起來摺，是想被學長踢下床嗎？大家還在睡，就你在吵鬧動來動去妨礙別人睡」。

也有網友直接怒嗆原PO，根本就不需要摺棉被，「菜兵才摺棉被」、「我以為有2份棉被，一份早就折成豆腐干應付檢查是常識」、「太嫩了 ，不是都準備另外一套摺好的」、「靠北，置物櫃上層放一個摺好的啦」、「菜B才在摺棉被，破冬後都馬聲控，棉被+蚊帳自己會摺好…懂？」、「棉被最多拿來墊腳 不攤開的」。

▲▼「要成功先從折棉被開始」前海軍上將的超勵志演講。（圖／翻攝自Youtube／Texas Exes）

▲「要成功先從摺棉被開始」前海軍上將的超勵志演講。（圖／翻攝自Youtube／Texas Exes）

美國前海軍上將威廉．麥克雷文（William H. McRaven）2014年受邀回母校德州大學奧斯汀分校（The University of Texas, Austin ）演講。他以自己軍旅生涯和海豹部隊的親身經歷，勉勵畢業生「要成功先從每天摺棉被開始」，發人深省的演講讓上百萬網友深受感動。

麥克雷文提到，如果你每天早上整理床鋪，那你就完成了當天第一個任務，這會帶給你小小的成就感，激勵你去挑戰下一個任務。一天結束時，你會發現這項任務促使你完成更多任務。而整理床鋪也反映了一個事實：生活中的每一件小事都是重要的，如果你連小事都做不好，那你肯定也幹不了大事。如果你某天剛好過得不順利，回家後至少還有一張整齊的床等著你，一張你親手鋪的床，整齊的床能給你希望，相信明天會更好。如果你想改變世界，就從整理床鋪開始。


 

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