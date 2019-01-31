重傷419天後重獲著艦認證　曹先建變身殲-15飛行教官

▲從空軍到海軍、從受傷到複飛，中共十九大代表曹先建已成為中國海軍某艦載機試訓基地艦載戰鬥機飛行教官。（圖／翻攝自新浪軍事，下同。）

軍武中心／綜合報導

才在2年多前遭遇意外身受重傷的殲-15艦載機飛行員曹先建，不僅克服經歷兩次大手術的重建，還重新獲得著艦資格認證。如今，曹先建已成為中國海軍某艦載機試訓基地艦載戰鬥機飛行教官，身分的轉變不僅將各項著艦經驗帶給學員，同時也承載自己對艦載飛行事業的熱情。

《新浪軍事》報導，海軍某機場，戰機依次起飛，展開陸基模擬著艦訓練。這是曹先建帶教的新一批飛行員首次駕駛殲-15艦載戰鬥機開展飛行訓練，此時，距離他由一名艦載戰鬥機飛行員轉身成為一名飛行教官剛剛過去5個月。

梁李彬是曹先建帶教的首批飛行學員之一，模擬著艦飛行時，他總是按照陸基飛行的著陸習慣收油門，而這無疑是艦載戰鬥機著艦的「禁忌」。為了糾正這個動作，曹先建帶著梁李彬進行成百上千次的模擬訓練，幫助他盡快形成「肌肉記憶」，掌握著艦技術。每次訓練，曹先建還會和學員輪流在前後艙飛行，就是為了讓學員更真實地感受艦載飛行的特點。

現在的曹先建，除了帶教外，還積極參與新組訓流程制定、空域精細化管理、艦載戰鬥機飛行員培養模式創新等重難點問題研究，他把自己所有的飛行技術、心得體會、著艦經驗濃縮成近10萬字的筆記，為艦載戰鬥機飛行員培養積累寶貴經驗。

曹先建是在2016年4月6日駕駛殲-15發生嚴重意外。他回憶，當時飛機剛起飛到高度300公尺，操縱系統就突發故障，讓機頭急劇上揚、速度減小，他試著加油門，推桿支持不住，飛機就往下掉，往下掉的速度很快。但因自己選擇救戰機，直到墜毀前的最後2秒鐘才彈射，高度不夠下導致降落傘沒有完全打開，他被重重摔到了海面上，經醫生檢查，他身上胸椎、腰椎、尾椎等多處爆裂性骨折。

同年4月12日，曹先建在海軍總醫院接受了第一次手術，使用6顆鋼釘將骨折的腰椎固定住。在他的努力進行康復訓練下，11月26日提前進行了第二次手術。2017年3月31日，經過了一年多時間的等待，曹先建駕駛著他的戰鷹重新飛上了藍天，5月31日成功通過新一批次的著艦資格認證飛行。