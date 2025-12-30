　
軍武

全新戰力加入！　閱兵式亮相C型無人機現身四川艦甲板

▲▼076型兩棲攻擊艦四川艦甲板被捕捉到出現新型無人機，疑似在北京閱兵式上亮相的C型無人忠誠僚機。（圖／翻攝自大陸網站）

▲076型兩棲攻擊艦四川艦甲板被捕捉到出現新型無人機，疑似在北京閱兵式上亮相的C型無人忠誠僚機。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

全球獨一無二擁有130米電磁彈射軌道的076型兩棲攻擊艦四川艦，近日被捕捉甲板上出現一架新型無人機，表明該艦很可能準備進行無人機電磁彈射的測試。值得注意的是，從外觀判斷該架無人機並非過去常提及的攻擊-11，而是今年北京天安門閱兵式上展出四款忠誠僚機之一的「C型」無人機。

四川艦是在11月完成首次海試工作，12月26日先被發現新型無人機出現在甲板上，雖然部分機身被艦島所阻擋，但從其外傾的雙垂尾、內置彈艙、背部進氣口以及單台發動機等特徵，應是在紀念抗日戰爭勝利80周年閱兵式上亮相的「C型」無人機。接著2天後網路又再曝光，在上海滬東中華造船廠緊鄰著四川艦，再出現數架同款無人機。

雖然目前仍無法確認現場是否為實機，但考量到數量與中國海軍過往的發展模式，這些很有可能是用於甲板調度與測試的全尺寸模型。同時這次曝光還包含一艘滿載垂直發射系統與感測器的中型貨船，停泊在無人機前方，加上過去四川艦甲板上也曾出現紅色彈射測試車，顯示該艦的彈射系統已進入驗證階段，正摩拳擦掌為076型打造成具備高度無人作戰能力的航空平台。

▼上海滬東中華造船廠緊鄰著四川艦，出現數架Ｃ型無人機和一艘滿載垂直發射系統與感測器的中型貨船。(圖／翻攝自微博／@Crosshairs十字線)

▲▼上海滬東中華造船廠緊鄰著四川艦，再出現數架Ｃ型無人機，同時還有一艘滿載垂直發射系統與感測器的中型貨船。(圖／翻攝自微博／@Crosshairs十字線)

資料顯示，此次出現所謂的C型是一款亞音速協同作戰或忠誠僚機型無人機，在配置上與美國的XQ-58A「女武神」無人機有一些相似，但體積上C型要大得多。外界判斷，該無人機主要任務包含情報、監視、偵察（ISR）和電子戰，但據未證實的消息指出，已開始針對空對地任務進行優化。

由於076艦設有電磁彈射器，所能搭載的艦載機類型上與其他大型兩棲戰艦截然不同，預計其艦載機將以無人機為主，其中又以攻擊-11最被廣為討論，而除了無人機外，空警-600預警機和殲-35隱身戰機，也很可能成為076型配套的重點型號的艦載機。

▼四川艦設置兩座艦島的上層建築，將航海艦橋和航空艦橋分開，有利於戰時航行控制和艦載機起降的調度和指揮。（圖／翻攝自央視）

▲▼解放軍076兩棲攻擊艦「四川艦」。（圖／翻攝央視）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

076兩棲攻擊艦四川艦C型無人機攻擊-11大陸軍武軍武

