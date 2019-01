澳C-130J運輸機伴交響樂衝場！灑下「熱誘導彈」超炫目

▲澳洲C-130J投熱誘導彈。(圖/翻攝自澳洲皇家空軍官網)

國際中心/綜合報導

澳洲1月26日紀念國慶日在雪梨歌劇院展開一系列活動,皇家空軍(RAAF)則派出C-130J運輸機,跟著磅礡的音樂進場,在上空投下「熱誘餌彈」當做煙火,現場民眾高聲歡呼,氣氛嗨到最高點。

「澳大利亞日」(Australia Day)為澳洲的國慶日,是紀念首批歐洲人抵達這裡的日子,全國每年都會放假一天。雪梨歌劇院今年響起著名交響曲《山大王的宮殿》(In The Hall Of The Mountain King)時,天空飛過一架C-130J,搭配著磅礡的交響樂灑下誘導火焰彈,場面相當炫目。

▲C-130J飛過雪梨歌劇院。(圖/翻攝自澳洲皇家空軍官網)

「熱誘餌彈」主要裝備在飛機或直升機上,發射後會誘使紅外線導引的地對空飛彈或空對空飛彈受到干擾,幫助戰機擺脫追蹤。熱誘餌彈通常使用鎂做為燃燒劑,燃燒溫度必須高於飛機引擎噴口的溫度,才能有效讓紅外線導引的飛彈誤判目標。

▲C-17 在布里斯班節表演特技。(圖/路透社)

澳洲皇家空軍經常讓軍機在重要慶典上炫技,2017年在一次航空展上,也使用兩架C-130J同時投下熱誘餌彈,場面更為壯觀。不過去年9月底一次表演引來民眾批評,「布里斯班節」(Riverfire)一架C-17運輸機在市區低空飛行,並在高樓間穿越,最後快要碰上建築物時,再立刻仰起飛過。誇張表演嚇得大樓裡居民表示,「這就像是911恐怖攻擊,簡直愚蠢又危險。」不過也有網友認為,「在特技表演前一定做足大量準備,他們不會即興表演。」