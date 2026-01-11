　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

給你機會近距離接觸海馬士！　寒戰營報名12日下午截止

軍聞社記者侯凱議報導

國防部民國115年全民國防教育「寒假戰鬥營」報名時間至明（12）日下午5時截止，16日公布錄取名單，要搶要快。

今年活動將於1月27日至2月6日辦理，共規劃16個特色營隊、召訓605人，歡迎具中華民國國籍、年滿15歲之國中應屆畢業生、未滿32歲在學學生踴躍參加，錄取名單將於16日公布。 　

本次寒戰營結合實作體驗與參訪學習，規劃拖式2B飛彈、M1A2T戰車、海馬士、阿帕契、黑鷹、傘訓、海軍勇士、戰場抗壓、合理冒險、憲兵鐵衛、國防科學、廣播等12個體驗營，並安排空軍新竹、臺南、花蓮、屏東等4個基地體驗營。其中，M1A2T戰車、拖式飛彈及海馬士等陸軍新戰力課程，將引領學子近距離接觸國軍現代化裝備，見證建軍備戰成果，深化全民國防認知。 　

報名方式方面，憲兵鐵衛、國防科學及廣播體驗營等3個營隊採網路報名，須線上填註表單申請（限額制，先報名先錄取），其餘由營隊結合招募，邀集轄內學校學子參加，非轄內周邊學校報名者，以郵寄方式寄送報名表至參加營隊，完成報名程序。 　

另為關懷弱勢家庭學子，各辦班單位將協調地方政府、學校及社福機構推薦中低收入戶學生參加，不納入總召訓員額。相關活動與報名資訊，請至「全民國防教育網」查詢。

