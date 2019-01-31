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印度增購15架以色列HAROP無人機　能對目標自殺攻擊

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▲▼以色列航空航天工業研製的「哈比無人機」（IAI Harpy）。（圖／翻攝自維基百科）

▲以色列航空航天工業研製的「哈比無人機」（IAI Harpy）。（圖／翻攝自維基百科，下同）

軍武中心／綜合報導

印度政府計劃向以色列增購15架「HAROP」無人機，該機型能對敵方高價值的軍事目標執行自殺攻擊。印方將討論獲得無人機的建議，用以加強空軍的艦隊。值得一提的是，印軍現役也有列裝此類無人機，該機型配有光電傳感器，能在軍事目標上空長時間盤旋，並且將其摧毀。

根據外媒報導，印度現役擁有以色列航空航天工業（IAI）開發的一系列Harop無人機，並於2009年9月以大約1億美元的價格購買10架無人機。報導指稱，Harop是一種小型無人機和導彈的組合體，長度為2公尺、翼展為3公尺、重量為23公斤，體積小到足以繞過敵方的檢測系統。

▼印度海軍超日王號航母（INS Vikramaditya）。

▲▼印度海軍超日王號航空母艦（INS Vikramaditya）。（圖／翻攝自維基百科）

報導提到，Harop無人機能在海上或陸地的各種平台發射，能以任意角度垂直或水平發射；發射器有一個加油系統，能隨時為無人機做好準備。該型號在攻擊前會先展開搜查，沒有執行任務期間將自動返回所屬基地，操作人員亦可批准或中止任務。

報導還稱，以色列是印度空軍無人機的主要供應方，一旦這項提案通過，印方將執行數年前與以方簽署協議當中的選擇條款。目前兩國也在就「獵豹計劃」（Project Cheetah）進行談判，根據計劃，雙方將合作把印軍的無人機改裝成高性能無人攻擊機。

▼印度海軍德里級飛彈驅逐艦。

▲▼德里級驅逐艦是印度海軍擁有的一級飛彈驅逐艦。（圖／翻攝自維基百科）

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