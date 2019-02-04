　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國殲-20不派、出蘇-35？　飛行員打臉：你不了解飛機

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中國空軍裝備的蘇-35戰鬥機。（圖／中國空軍）

▲中國空軍裝備的蘇-35戰鬥機。（圖／中國空軍網）

軍武中心／綜合報導

裝備俄製蘇-35戰機的中國空軍部隊近日準備與合作夥伴舉行國際演習。但讓很多軍事專家大感困惑的是，為什麼中國已經有自產的殲-20第五代戰機了，還要派出購自俄羅斯的4++代蘇-35戰機參加國際演習？

據《俄羅斯報》報導，一名飛行員對上述質疑回應，「我不明白他們對蘇-35戰機提出的質疑，那些表達這樣觀點的人，並不了解俄羅斯這款飛機的所有性能，而且他們也不知道戰機在演習中需要完成的任務；蘇-35無法與殲20相提並論，它們執行的任務完全不同」，這就像是討論為什麼中國有殲-20了，空軍依然還在使用殲-11戰機一樣。

報導指出，根據中俄2015年簽署的合約，中國空軍去（2018）年12月完成24架蘇-35戰機的接收工作；特別的是，中國空軍很快就掌握了蘇-35的飛行性能，並開始戰備值班任務；中國空軍的蘇-35戰機在去年5月11日也首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，實現了遠航巡航模式的新突破。此外，《俄聯邦新聞社》也指出，中國獲得24架蘇-35將大大強化在南海與台灣海峽地區的空中實力。

▲▼中國空軍蘇-35戰機護航轟-6K轟炸機。（圖／新華網）

▲中國空軍蘇-35戰機護航轟-6K轟炸機。（圖／新華網）

據了解，蘇-35可在12個外掛點攜帶多達8噸的各種型號炸彈與導彈，攜帶彈藥數量是美國F-35戰機的數倍，在近戰時，蘇-35的主要優勢在於推力矢量發動機提供的超級機動性。

此外，據《環球網》報導，中國空軍一航空兵旅領導指出，「武器換代加速，如果不能盡早把新機飛出新質戰鬥力，新機就會加速被淘汰，這是一種極大的浪費和恥辱」。為此，該旅重塑訓練模式，打破過去「技術訓練-武器使用-戰術運用」的依次推進訓練方式；將三者融為一體同步進行，縮短訓練週期。

《環球網》指出，藉由此方式，曾經飛過蘇-27戰機的90後飛行員宋令東明顯感覺到了這次改裝蘇-35戰機的不同之處，「這次改裝提高了戰術訓練的比例，更加強到運用飛機戰術平台實現作戰效果，更加貼近實戰；一個飛行架次下來，既有基礎的駕駛技術訓練，又有武器使用訓練和戰術訓練，三者科學搭配，訓練強度更大。

所以，為什麼參加國際演習要派蘇-35而不是中國自產的殲-20，答案很明瞭了，執行的任務完全不同，中國空軍也在蘇-35的飛行適應下了很多苦工，並且取得非常大的收穫效益；相較派出殲-20，相信出動蘇-35更適合該國際演習的任務執行重點。

▼中國空軍蘇-35戰機護航轟-6K轟炸機。（圖／中國空軍網）

▲▼中國空軍蘇-35戰機護航轟-6K轟炸機。（圖／中國空軍網）

ET快訊
除夕到女友家拜年…他包3600被酸「喝喜酒？」　女友怒：用心
小年夜拜天公！「一年最後盛典」台中大甲+北部人　半夜大動員
發財機會延到除夕！大樂透「1億頭獎」槓龜　紅包開27組

關鍵字：蘇-35,su-35,j-20,殲-20,轟-6K,宋令東,蘇-27,su-27,俄羅斯,俄國,中國,國際軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中國殲-20不派、出蘇-35？　飛行員打臉：你不了解飛機

俄核動力無人潛航器水下測試　「海神」能攜核彈頭打擊沿海城市

法軍上將普拉澤：中國東風21D導彈戰鬥力弱　無法擊沉航母

報復人類？美軍「掃雷海豚」戰場叛變　拖重型水雷衝艦艇

接收F-22與F-35的DNA　F-16V「毒蛇戰鬥機」成為真正的殺手

俄4潛艦裝備32具波塞頓　「末日核魚雷」威脅美國海岸

體積直逼人手臂！Pfeifer Zeliska輪轉手槍世界威力最大

打了17年的阿富汗戰爭　歷任美國總統都想抽身：沒那麼容易

義大利M-345 HET教練機首飛　取代現役137架MB-339

陸估空天飛機2030年首飛　美媒：兩國戰機時速將可逾6千公里

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

跛腳老翁電動車沒電...無助站路旁 警追上霸氣扛車！暖心護送他回家

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

2度偷拍自由女神「凌空的秘密」！ 噁男跨圍欄窺裙底...拍完秀給男童看

中國殲-20不派、出蘇-35？　飛行員打臉：你不了解飛機

俄核動力無人潛航器水下測試　「海神」能攜核彈頭打擊沿海城市

法軍上將普拉澤：中國東風21D導彈戰鬥力弱　無法擊沉航母

報復人類？美軍「掃雷海豚」戰場叛變　拖重型水雷衝艦艇

接收F-22與F-35的DNA　F-16V「毒蛇戰鬥機」成為真正的殺手

俄4潛艦裝備32具波塞頓　「末日核魚雷」威脅美國海岸

體積直逼人手臂！Pfeifer Zeliska輪轉手槍世界威力最大

打了17年的阿富汗戰爭　歷任美國總統都想抽身：沒那麼容易

義大利M-345 HET教練機首飛　取代現役137架MB-339

陸估空天飛機2030年首飛　美媒：兩國戰機時速將可逾6千公里

專訪／從高中司令台唱到高雄巨蛋！八三夭自比「沙漠的花」

高齡長者車禍比例逐年增加　北市警局出奇招宣導

高雄人注意了！　這些鐵路天橋月底就要開拆

別再曖昧了！　這4首歌聽完「直接戀愛」❤

小弟妹晚餐僅2根熱狗！她心酸「串通送烤雞披薩」竟被酸：錢多喔

2億出售豌豆莢被諷賤賣　王俊煜再創輕芒雜誌成功堵住酸民嘴

除夕立春變天「一覺醒來少9℃」！春節2波冷空氣　北台灣有感急冷轉雨

華航機師醞釀春節罷工　深夜再發聲明「不存在與何煖軒會談的空間」

專訪／AV女優吉川愛美曖昧兩年　「驗貨」當天才發現男友超雷

車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責PO文集氣求奇蹟

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

軍武熱門新聞

接收F-35的DNA　F-16..

專家：中國怎不派殲-20　飛行..

美軍「掃雷海豚」拖重型水雷報復..

陸媒：台灣可能接手美巡洋艦

法軍上將：東風21D無法擊沉航..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

新一代國造戰機最快15年後量產

俄4潛艦裝備32具「末日核魚雷..

兩岸刺刀比較　國軍重實戰解放軍..

中國戰機10年後時速　美這樣預..

殲20細節保密　這性能傳美要模..

「曳引機潛艦」太糗　宏昇神降噪

伊朗秀F-313隱形戰機能飛？

美國想抽身阿富汗：沒那麼容易

更多熱門

相關新聞

戰力升級！美海軍採購2艘「福特級航母」

美國最大的軍事造船公司「亨廷頓•英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）」在近日，與美國海軍簽訂合約，要打造兩艘福特級的航空母艦，計畫在維吉尼亞州的紐波特紐斯（Newport News）的造船廠建造，並於2028年和2032年交付；該間公司更稱，這項交易將為美國海軍節省超過40億美元。

美廢棄《中導條約》　環時：軍控體系崩潰

南韓媒：美擬用終戰宣言換北韓毀核設施

美媒：解放軍的電磁軌道炮「威力可能全球最大」

即／俄國暫停履行《中程飛彈條約》

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

命理專家教大家超簡單旺財術！

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

愛神來臨！2019「桃花運最旺」TOP3

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

這些韓偶像「真的都整型過」　動刀部位公開

初代「黑Girl」有誰？只有她不在演藝圈

阿滴「寵妹行為全記錄」！

小年夜拜天公　台中+北部人半夜動員

深夜「神將」散步嚇到女駕駛結巴

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

高鐵服務員顏值爆表　制服大加分

更多

最夯影音

更多

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面