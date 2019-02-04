中國殲-20不派、出蘇-35？　飛行員打臉：你不了解飛機

▲中國空軍裝備的蘇-35戰鬥機。（圖／中國空軍網）



軍武中心／綜合報導

裝備俄製蘇-35戰機的中國空軍部隊近日準備與合作夥伴舉行國際演習。但讓很多軍事專家大感困惑的是，為什麼中國已經有自產的殲-20第五代戰機了，還要派出購自俄羅斯的4++代蘇-35戰機參加國際演習？

據《俄羅斯報》報導，一名飛行員對上述質疑回應，「我不明白他們對蘇-35戰機提出的質疑，那些表達這樣觀點的人，並不了解俄羅斯這款飛機的所有性能，而且他們也不知道戰機在演習中需要完成的任務；蘇-35無法與殲20相提並論，它們執行的任務完全不同」，這就像是討論為什麼中國有殲-20了，空軍依然還在使用殲-11戰機一樣。

報導指出，根據中俄2015年簽署的合約，中國空軍去（2018）年12月完成24架蘇-35戰機的接收工作；特別的是，中國空軍很快就掌握了蘇-35的飛行性能，並開始戰備值班任務；中國空軍的蘇-35戰機在去年5月11日也首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，實現了遠航巡航模式的新突破。此外，《俄聯邦新聞社》也指出，中國獲得24架蘇-35將大大強化在南海與台灣海峽地區的空中實力。

▲中國空軍蘇-35戰機護航轟-6K轟炸機。（圖／新華網）



據了解，蘇-35可在12個外掛點攜帶多達8噸的各種型號炸彈與導彈，攜帶彈藥數量是美國F-35戰機的數倍，在近戰時，蘇-35的主要優勢在於推力矢量發動機提供的超級機動性。

此外，據《環球網》報導，中國空軍一航空兵旅領導指出，「武器換代加速，如果不能盡早把新機飛出新質戰鬥力，新機就會加速被淘汰，這是一種極大的浪費和恥辱」。為此，該旅重塑訓練模式，打破過去「技術訓練-武器使用-戰術運用」的依次推進訓練方式；將三者融為一體同步進行，縮短訓練週期。

《環球網》指出，藉由此方式，曾經飛過蘇-27戰機的90後飛行員宋令東明顯感覺到了這次改裝蘇-35戰機的不同之處，「這次改裝提高了戰術訓練的比例，更加強到運用飛機戰術平台實現作戰效果，更加貼近實戰；一個飛行架次下來，既有基礎的駕駛技術訓練，又有武器使用訓練和戰術訓練，三者科學搭配，訓練強度更大。」

所以，為什麼參加國際演習要派蘇-35而不是中國自產的殲-20，答案很明瞭了，執行的任務完全不同，中國空軍也在蘇-35的飛行適應下了很多苦工，並且取得非常大的收穫效益；相較派出殲-20，相信出動蘇-35更適合該國際演習的任務執行重點。

▼中國空軍蘇-35戰機護航轟-6K轟炸機。（圖／中國空軍網）

