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美國同意賣兩套「陸基神盾」給日本　驚人天價660億元

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▲▼陸基神盾戰鬥系統。（圖／翻攝美國海軍官網）

▲美國部署在夏威夷的陸基神盾，發射標準三型反彈道飛彈(SM-3 Block IIA)。（圖／翻攝美國海軍官網，下同）

國際中心／綜合報導

美國國務院29日批准出售兩套陸基神盾系統(land-based Aegis systems)給日本，總價預估21.5億美元（約660億台幣），規劃將部署在日本西海岸，分別放在西北部與西南部，預計2023年使用。美國國防部去年曾發布一份導彈防禦報告提到，日本與南韓是太平洋區域的重要夥伴，未來將強化整合，架構全面的反導彈防禦網，有效保護美國與區域盟友的安全。

▲▼陸基神盾戰鬥系統。（圖／翻攝美國海軍官網）

▲日本國會議員於2018年訪問了羅馬尼亞的陸基神盾。

根據《防務新聞》(DefenseNews)報導，日本這次購買的神盾系統中，還包含兩個多任務信號處理器、兩台指揮控制處理器、敵友辨別系統與六個垂直發射平台。除此之外，日本與美國還共同開發改良型標準三型反彈道飛彈，未來將結合海基神盾系統（金剛級、愛宕級護衛艦）執行防禦任務。

神盾戰鬥系統攔截導彈的高度位在大氣層，也就是能在導彈居於拋物線頂點時擊落，陸基版本的優勢在於能夠全天候維持警戒狀態，減少航艦營運成本。根據日本《共同社》報導，最新添購的兩套陸基神盾系統將分別部署在秋田市「新屋演習場」與山口縣萩市「阿武町演習場」，但是當地居民除了害怕成為被攻擊的目標，還擔心雷達電波對人體的危害，而引起強烈反彈，目前仍在積極協調當中。

▲▼E2-D「先進鷹眼」空中預警機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲一架美軍E2-D「先進鷹眼」空中預警機降落在日本岩國航空基地。

日本最近向美國購買相當多的武器，2018年9月才花31.4億美元買了9架E2-D空中預警機；10月也用5億美元添購標準三型反彈道飛彈。美國國防部發布的《導彈防禦評估報告》(Missile Defense Review)則提到，日本與南韓是太平洋區域的重要夥伴，是維護美國安全的「基石」；為了防範區域導彈的威脅，未來將會把導彈防禦整合，將更有效的保護美國與其他盟國的安全。

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