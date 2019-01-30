世界華文傳媒新媒體影響力評測　《ETtoday新聞雲》奪社交媒體影響力第一名

▲《ETtoday新聞雲》在2018年第四季的世界華文傳媒「社交媒體影響力」的項目當中勇奪第一。（圖／翻攝自中國新聞社）

大陸中心／綜合報導

為客觀反映世界華文傳媒在新媒體領域的戰略佈局、業務水平和發展趨勢，為華媒融合轉型發展提供參考，中國新聞社與中國傳媒大學新聞學院聯合進行了世界華文傳媒新媒體影響力測評項目，《ETtoday新聞雲》在2018年第四季的世界華文傳媒「社交媒體影響力」的項目當中勇奪第一。

中國新聞社指出，根據華文傳媒新媒體發展現狀，綜合區域平衡等因素，項目選取了全球57個國家和地區的近400家華文媒體作為測評樣本。測評內容為各媒體在Facebook、Twitter、微博、微信等社交媒體平台，網站，移動客戶端(APP)的佈局情況及具體的業務表現。

在社交媒體影響力評測的部分，《ETtoday新聞雲》獲得450.28分的評分，在入選的台港澳媒體當中勇奪2018年第四季度的第一名，另外在新媒體影響力的部分《ETtoday新聞雲》也以1247.50分的評分，在入選的台港澳媒體當中得到第二名僅次於《聯合報》。

中國新聞社與中國傳媒大學新聞學院組成的項目組，發揮各自專業領域的優勢資源，集中科研和業務力量，以科學的統計方法為依據，以雲端計算為手法，圍繞「生產力」和「互動力」兩項核心考量指標，選取40餘項基本數據，以嚴密的統計學算法為基礎，以量化數據為呈現形態，形成客觀全面反映世界華文傳媒新媒體業務水平及其變化的指標體系。

數據顯示，當前，全球海外華文傳媒在新媒體領域積極布局，努力拓展社交平台的傳播管道。近400家測評媒體樣本中，PC網站布局比例90.5%，移動客戶端布局比例25%，Facebook平台布局比例52.6%，Twitter平台布局比例31.4%，微博平台布局比例47.2%，微信平台布局比例56.7%。