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小豹AI音箱再升級　聲控就可播放ETtoday新聞內容

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▲▼小豹AI音箱升級，聲控就可播放ETtoday新聞內容。（圖／業者提供）

▲小豹AI音箱升級，聲控就可播放ETtoday新聞內容。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

獵豹移動今（4）日宣布，旗下小豹AI音箱正式支援ETtoday新聞雲、關鍵評論網、多家廣播頻道、小牛頓兒童科普讀本，以及自定義對話等進階服務，並在智慧家居部分新增Hipo Smart、BroadLink兩家業者。

獵豹移動表示，即日起小豹AI音箱與華人新媒體第一品牌ETtoday新聞雲合作，民眾可透過小豹AI音箱，聲控播放新聞內容，24小時即時更財經、政治、國際、社會、體育、娛樂等十大類新聞，小豹 AI 音箱也是台灣新媒體龍頭ETtoday首度合作的智慧音箱。

除此之外，小豹AI音箱也可收聽包括中廣、飛碟、News98、ICRT在內等8家台灣民眾最常收聽的頻道，也可輕鬆收聽由獨立媒體「關鍵評論網」所製作的網路廣播（Podcast）人物訪談類節目—《馬力歐陪你喝一杯》。

根據台灣獵豹移動調查顯示，台灣民眾在購買智能音箱的動機中，有37.6%的民眾認為智能音箱的技能多元性為決定是否購買的最大動機，因此在本次更新的服務中，台灣在地廣播以及新聞功能的新增，將更增加台灣民眾的購買意願，多項在地化服務的擴充，更完整了小豹AI音箱的台灣市場藍圖。

面對今年下半年度各大廠智慧音箱紛紛在台上市，小豹AI音箱透過持續的在地化深耕精神突破重圍，為符合家中各年齡層使用者習慣，更新增關鍵評論網及小牛頓兒童科普讀本，同時在蒐集用戶使用反饋後，亦擴展了KKBOX的音樂服務功能，可以聲控播放收藏歌單，也可反向直接在音箱端收藏喜歡的歌曲，大幅提升聲控播放音樂的體驗。另外，新增的自定義對話功能則讓智慧音箱除了實用之外，更增添了一些趣味和療癒效果。

在台上市五個月以來，小豹AI音箱持續優化音箱技能與服務，與台灣在地化業者的合作，更顯現了深耕台灣市場的決心，未來更預計整合多項智慧生活服務，提供貼近消費者的內容與技能，除提升現有用戶使用體驗外，更在台灣智慧音箱市場上殺出重圍，站穩腳步。

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關鍵字：小豹AI音箱,ETtoday

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