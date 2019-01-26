只有10萬分之3投保率　寵物店動起來推廣第三代保單

記者李蕙璇／台北報導

產險業積極改良寵物險保單，希望能就國內約250萬家犬貓，卻只有投保率10萬分之3的狀況加以改善。其中，明台產險也正與《ETtoday寵物雲》商店實體通路合作加以推廣。

東森集團於2018年11月上旬舉辦《ETtoday寵物雲》實體店面開幕，販售寵物用品、美容之外，也提供認養機制、義診等服務。

而東森集團旗下的東森保險代理人公司也與明台產險合作推廣寵物險。飼主若要幫毛小孩投保寵物險，未來便可以在其合作的實體通路為寵物投保醫療與責任險。

▼聲林之王GailＸ東森寵物雲大直ATT店出任務。（圖／記者李毓康攝）

明台產險商品本部副總經理李志昌表示，由於寵物沒有辦法享有社會保險像是全民健保給付，其就診的醫療費用高昂，因此衍生寵物險需求與龐大商機。以日本而言，過去10年寵物險快速成長，去年保費收入即高達585億日元。

自國內101年推出寵物險保單6年以來，累計投保件數僅448件，平均每年75件，相較國內250萬家犬貓而言，投保率僅有10萬分之3。與日本的投保率8%、英國的25%相比較，顯示國內寵物險仍有很大發展的空間。

▲東森寵物雲新豐店。（圖／ETtoday）

李志昌指出，參考日本寵物保單推廣的演進經驗，明台寵物險保單已改良到第三代，重新規劃符合國內飼主的保單及便利的投保方式，並將建置完整的動物醫院醫療費用理賠標準，提供更方便流暢的理賠手續。

民眾為愛犬與喵喵投保前，可備妥寵物的彩色照片，從晶片號碼、體檢證明、血統證明與注射疫苗證明等四擇一的方式，完成投保。

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