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Lucky爆表！免費送你看院線強片　雙人威秀電影票周周抽

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▲▼ 《ETtoday新聞雲》App活動 。（圖／資料照）

▲《ETtoday新聞雲》App推出「9嗨了！2019 Lucky 9」。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

歡樂迎接2019年到來，除了要擺脫2018年厭世鳥氣外，更要下載《ETtoday新聞雲》App，感受滿滿的Lucky！自2018/12/28至2019/1/24，《ETtoday新聞雲》App舉辦「9嗨了 2019 Lucky 9」活動，食衣住行9重好禮通通要送給你，其中雙人威秀電影票更是周周抽，新的一年就是要爽爽看院線強片！

新的一年9嗨啦！就從下載Lucky爆表的App開始！一起來蒐幸運999。《ETtoday新聞雲》App給你好運第一發～9重好禮只屬於你！不僅日日抽100杯暖心療癒熱咖啡，還得周周抽拍立得、電影票、小米電源、泡湯券、餐券、家樂福禮券、掃地機器人，甚至還有澳門雙人來回機票大獎拿不完！新年開運都在《ETtoday新聞雲》App，一起將好運抽回家！

►►下載ETtoday新聞雲》App，抽雙人威秀電影票

想得到9重好禮真的很簡單，現在趕快來複習一下玩法！只要每天上《ETtoday新聞雲》App看新聞，新聞頁上會不定時出現「Lucky小物」，每天蒐集該日Lucky小物一個，即完成1次日任務，每天最多可完成20次日任務。就能天天抽100杯暖心療癒熱咖啡，而且完成越多次就有越多機會能得到免費咖啡。

▲威秀電影票抽獎 。（圖／企劃提供）

除了完成日任務能拿到暖心療癒熱咖啡外，每週完成4天(含)日任務，即共蒐集Lucky小物共4x20=80個，就能擁有當周周抽的抽獎機會，由系統自動抽獎，例如若當日蒐集20個Lucky小物後，當周再完成蒐集60個，即可擁有週抽資格，完成就有機會可免費抽到各種好禮，其中雙人威秀電影票更是每周都要送出10組，中獎機率超大。

新的一年就是要爽看院線強片，不論是由布萊德彼特飾演的《星際救援》外，還是將《分裂》和《驚心動魄》的結局後的故事發展合併的《異裂》等，通通都值得到電影院欣賞。而這次只要上《ETtoday新聞雲》App看新聞就有機會免費得到威秀電影票，而且一人中獎兩人同行，不管是要帶另一半還是揪朋友，趕快一起把好運抽回家吧！

►►下載ETtoday新聞雲》App，抽雙人威秀電影票

▲▼ 《ETtoday新聞雲》App活動 。（圖／資料照）

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關鍵字：威秀電影票,ETtoday新聞雲,抽獎

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