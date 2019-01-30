國家清潔週　台東縣長饒慶鈴洗男廁所

▲台東縣長饒慶鈴全副武裝打掃男廁。（圖／記者楊均典翻攝）





▲台東縣長饒慶鈴全副武裝打掃男廁。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣府為帶動鄉親們一起清潔居家及周邊環境，於30日在台東轉運站前廣場舉辦國家清潔週「清淨迎新、幸福起飛」活動，台東縣長饒慶鈴全副武裝帶頭打掃男生廁所，體問她洗男廁的感覺，她笑著說「這是她第1次洗男廁，不過，還好啦，就廁所就廁所啊」。

國家清潔週活動由台東縣長饒慶鈴帶領縣政團隊及各單位，總計約300人熱情參與，一起彎腰、一起攜手清理台東轉運站公廁、轉運站四週環境、新生公園、鐵鐵花聚落的環境，希望各位鄉親及各機關團體同步一起除舊佈新，迎接嶄新的1年。

轉運站的公廁在大家辛苦清潔後，煥然一新，並通過環保稽查員檢查結果符合「特優級」標準，由饒慶鈴張貼特優級貼紙，交給管理單位接續維護。此外，轉運站四週、鐵花聚落及新生公園的環境，經大家齊心協力清理下，也清出不少菸蒂、垃圾，讓整個公共場所煥然一新。

饒慶鈴在致詞中表示，每當農曆春節前夕，大家都有「除舊佈新、大掃除」的傳統習俗，配合國家清潔週，籲請社會各界一起來清潔居家環境，提升生活品質。前一段時間與社會處宣導民眾將家中用不到的大型物品清出後，打電話請台東市清潔隊載運到利家工業區的巨大工廠，由專人整理二手傢俱，贈送給弱勢團體及家庭。