跨年湧入39萬人潮！饒慶鈴新上任信心大增　加碼爭取交通建設

▲台東縣政府估計元旦跨年四天連假有近39萬人次的遊客到台東，著名景點鐵花新聚落市集沿途人潮絡繹不絕。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

跨年元旦四天連假台東湧入不少的人潮，據台東縣政府估計有近39萬人次的遊客到台東，飯店民宿的住房率也近100%，觀光產值約21億元，縣內許多的人氣店都呈現大排長龍的景象，商家荷包滿滿，加上觀光局107旅宿管理考核，台東縣榮獲特優的成績，讓剛上任縣長的饒慶鈴，猶如打了強心針，表示，將爭取更多交通建設推動台東觀光事業。



台東地區自12月30日連假第二天就開始湧入觀光遊客，雖然縣內交通狀況尚屬順暢，不過，許多店家出現排隊人潮，用餐隊伍大排長龍，包含三仙台、池上伯朗大道和鹿野高台等熱門景點也出現人潮，吸引許多民眾前往拍照留念。

▲台東鐵花新聚落元旦跨年人潮。

遠近馳名的卑南包子、榕樹下米苔目、藍蜻蜓炸雞、黃記蔥油餅、陳家麻糬等店家，都出現爆量人潮；除了美食，近期話題性十足的地標「向陽樹」，也吸引許多民眾前往拍照留念。

▲台東著名速食店人潮爆滿排隊排到店外。



饒慶鈴特別在臉書表示，元旦4天連假，台東明顯感受大量車潮及人潮，據縣府交通及觀光發展處報告，縣內這幾天湧入近39萬人次，各大飯店民宿住房率近100%，以觀光局國人旅遊狀況調查，訪東每人每次旅遊平均費用5446元計算，這4天台東觀光產值約21億。看到街上車水馬龍，一些人氣名店前大排長龍，對接任剛滿10天的她來說，好像是打了一劑強心針，店家們忙碌不已卻眉開眼笑，同時另一個好消息，就是觀光局107旅宿管理考核，台東縣榮獲特優，心中感到格外欣慰及高興。



饒慶鈴強調，「觀光領航」目標不只局限國內市場，更希望吸引全球遊客、企業，以觀光為策略創造多元商機。交通部份，將積極爭取花東鐵路全線雙軌電氣化、海外包機直航、國際郵輪靠港，加上明年初南迴公路全線完工，勢必再推升台東動能。