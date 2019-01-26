台東家扶「家扶‧愛市集」　饒慶鈴購買義賣品行動支持

▲台東縣長饒慶鈴（左1）用行動支持家扶（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴（左2）用行動支持家扶（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東家扶中心26日舉辦「家扶．愛市集 貧困家庭兒童助學活動」，透過每年度的愛市集籌募今年度獎助學金1400萬，幫助家扶孩童能夠穩定安心地就學，台東縣長饒慶鈴親自參與，並用行動支持購買義賣商品，饒慶鈴希望鄉親及機關團體發揮愛心，關心貧困家庭學童。

饒慶鈴表示，感謝家扶中心每年都會透過愛市集義賣籌募助學金，義賣來自全國各地捐贈的愛心物資，除了減輕家長的經濟負擔，也讓貧困家庭孩童在新學期能安心就學，實現夢想。

台東縣政府32年前就與台東家扶中心合作辦理兒童及少年寄養服務業務，公私合作每年平均服務80名寄養兒童及少年，目前共有44戶寄養家庭，照顧63位弱勢兒童及少年，提供需要幫助的孩子一個安全與暫時的避風港。

饒慶鈴強調，目前台東縣府強化社會安全網計畫已執行運作，其中社會處4區域社福服務中心(台東、關山、大武及成功)整合社會救助及福利服務，對因貧窮、風險與多重問題的脆弱家庭提供專業關懷服務，避免落入危機家庭。期許大家對周遭鄰居多一份關懷及敏感，發現有困難、需要協助的家庭，適時伸出援手或進行通報，公部門與社區的力量及時送暖，讓每個家庭都能平安過好年。

另外，「喜年來公司」在活動前熱情響應，捐贈助學金20萬元，「國立屏東科技大學台東縣校友會」捐贈助學金13萬7千元，使這場助學活動更增添了無限的溫暖。