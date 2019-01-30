　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華信航空慶ATR首航周年　2/1-15搭機就送單程5折「福氣券」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華信航空ATR。（圖／華信航空提供）

▲華信航空ATR機隊營運一周年，舉辦福氣券大放送活動。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

華信航空ATR72-600新機隊於2018年2月正式加入國內航線營運，隨即首航澎湖-高雄航線。為慶祝ATR72-600機隊營運一周年，華信航空高雄-澎湖航線特別推出「福氣券大放送」活動，凡於2019年2月1日至2月15日期間，搭乘高雄-澎湖航線，在櫃檯劃位時即可獲贈「福氣券」一張、享有單程5折機票優惠。

華信航空每天飛航高雄-澎湖5個航班來回，凡持有華信航空「福氣券」的旅客，在2019年2月12日至6月30日期間，訂位購買高雄-澎湖航線離峰航班機票，搭乘高雄13:00以後飛往澎湖的航班或澎湖13:00以前飛往高雄的航班，可使用單程5折優惠價，「福氣券」也可轉贈親友使用。

▲▼澎湖福朋喜來登。（圖／華信航空提供）

▲民眾可使用福氣券訂位購買高雄-澎湖航線離峰航班機票，單程享5折優惠。（圖／華信航空提供）

「福氣券」可在華信高雄/澎湖機場櫃台開立機票，或者透過澎湖航線主力業者中興、123、佳期、龍弘、嘉明等各大旅行社訂購開票。

目前華信航空使用5架ATR72-600機型飛航國內航線，本年度預計5、6月各再引進一架，暑假期間華信航空將有7架ATR飛機投入國內線營運。

ET快訊
「跑步、走路、飛輪」能減肥？科學證實：根本沒用！
快訊／日本放射性物質外洩警報大響！9員工安危確認中
《飢餓》請到「本土劇超大咖男神」　網看大合照驚：稀客！
1年見1次！她回家一趟「被逼發10紅包」送表親平輩：600還

關鍵字：華信航空,華信航班,福氣券

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／12縣市再冷一夜！續發10℃低溫特報　負北極震盪凍春節？氣象局回應了

影／一周天氣出爐！周四前「一路回暖飆28度」　年前最後上班日北東再變天

快訊／冷氣團強襲「最凍時刻來臨」　台南以北18縣市低溫暴跌探8℃

幫4倍大噁洋男脫褲　長榮空姐出面淚訴：每次回想都是傷害

影／受害空姐「幫洋男脫褲」崩潰就醫　長榮航空：正找美國律師研議拒載

不是第一次強逼空服員！200kg白人「惡劣事蹟」全爆　曾直接尿在座位上

快訊／空服員遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了！

噁胖老外強逼空姐幫擦屁股「不是個案」　工會曝有更多受害者！

台鐵「火車託運機車」回憶掰了！3/1走入歷史　最後上路時間曝光

影／北北基宜升級豪大雨特報！　周四冷空氣最強「中部以北低溫剩14度」

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

用路人下載「ETC APP」　可享套餐最低38折、7天免費追劇

中華郵政2/1再開辦法國「國際e小包」　資費比航空掛號還便宜

初二南下塞爆！林佳龍Line群「巡邏」國道事故：交通維護是全民工作

小學老師逼轉一圈秀「發育過的胸部」！內衣model吐心聲：10年了還是討厭她

華信航空慶ATR首航周年　2/1-15搭機就送單程5折「福氣券」

有望重掌故宮？　林曼麗：沒收到任何人事徵詢

走進漢堡王！他驚問「有復活跡象？」　網推爆「這個堡」：屌打大麥克

「從破銅爛鐵翻身要謝謝民進黨」！　蘇貞昌自爆與高鐵超深淵源

華航、中原大學簽產學合作意向書　推修護類暑期實習申請計畫

開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

聯發科Q4毛利率38.9%　四年來同期新高

要價13萬日幣！東奧最新票價出爐　「田徑男100m」飆新高

若「柯韓配」成真…　鍾小平：我會把韓國瑜送去精神病院！

Gogowin車隊台南趴趴GO　郭國文宣傳出招有年味

用路人下載「ETC APP」　可享套餐最低38折、7天免費追劇

超衰被高爾夫球砸中 結果她獲得PS4大禮包

冠德認購「年菜食物箱」計畫 協助偏鄉過好年

大陸2018年1.48億人出境遊！　人均教育文化娛樂支出2226元

用手指插舍友屁股辯「幫忙抓癢」　彰監收容人被判4年

故宮南院「穿上亞洲—織物的交流與想像」　華麗登場

生活熱門新聞

22K男想吃春水堂　看菜單要花..

27年沒離開193線　拖鞋教師..

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽..

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆..

他戴耳機快走猛排氣　轉頭一看超..

快訊／13：21地牛翻身　最大..

台灣編舞家張婷婷逝世　享年45..

工地裝修到一半！老闆偷塞5萬年..

漢人「食人肉」、「熬番膏」　課..

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

未婚夫幫簽收！她看包裹崩潰：驚..

扇子out！狂新娘出嫁丟冷氣　..

小媽媽不知生父是誰　爽領2份生..

更多熱門

相關新聞

華信航空「台中-馬尼拉」4/1起開飛

華信航空配合政府南向政策，除現有台中-胡志明市、河內航線外，自4月1日起，新開航台中-馬尼拉航線，每周一、四、六共飛航3班。台中-馬尼拉以E190機型飛航，AE255班機於07:10 由台中國際機場起飛，09:10 即抵達馬尼拉尼諾伊•艾奎諾國際機場。回程班機AE256 於早上10:00 起飛，12:00抵達台中機場。

星宇、虎航都徵才！2019航空職缺

華信航空「國旅機加酒」3999元起

華信航空招募20機師　即起開放報名

華信航空台東飛台北提供法式旅行蛋糕

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽霸氣化解

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

發3萬年終！遭員工嫌沒誠意退還

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

昆凌「凸肚照曝光」爆懷了第3胎！

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面