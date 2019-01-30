華信航空慶ATR首航周年　2/1-15搭機就送單程5折「福氣券」

▲華信航空ATR機隊營運一周年，舉辦福氣券大放送活動。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

華信航空ATR72-600新機隊於2018年2月正式加入國內航線營運，隨即首航澎湖-高雄航線。為慶祝ATR72-600機隊營運一周年，華信航空高雄-澎湖航線特別推出「福氣券大放送」活動，凡於2019年2月1日至2月15日期間，搭乘高雄-澎湖航線，在櫃檯劃位時即可獲贈「福氣券」一張、享有單程5折機票優惠。

華信航空每天飛航高雄-澎湖5個航班來回，凡持有華信航空「福氣券」的旅客，在2019年2月12日至6月30日期間，訂位購買高雄-澎湖航線離峰航班機票，搭乘高雄13:00以後飛往澎湖的航班或澎湖13:00以前飛往高雄的航班，可使用單程5折優惠價，「福氣券」也可轉贈親友使用。

▲民眾可使用福氣券訂位購買高雄-澎湖航線離峰航班機票，單程享5折優惠。（圖／華信航空提供）

「福氣券」可在華信高雄/澎湖機場櫃台開立機票，或者透過澎湖航線主力業者中興、123、佳期、龍弘、嘉明等各大旅行社訂購開票。

目前華信航空使用5架ATR72-600機型飛航國內航線，本年度預計5、6月各再引進一架，暑假期間華信航空將有7架ATR飛機投入國內線營運。