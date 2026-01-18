　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

▲今日下午第二節考「國語文寫作能力測驗」，得勝者文教提供國綜試題參考解答。（圖／記者彭懷玉攝）

▲今日下午第二節考「國語文寫作能力」，得勝者文教分析試題內容，並提供參考解答。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

大學學測今（18日）下午考「國語文寫作能力測驗」，據大考中心統計，今年國寫共12萬902人報考，3431人缺考，缺考率2.84%，較去年2.86%降0.02%。今年作文題目根據繪本作家「幾米」的親子對話圖文，要考生撰寫一篇「隔在我們之間的種種」文章，考驗考生的同理心和換位思考能力。

針對第一題引用韓劇《愛的迫降》情節，探討為何女主角無法吃同行的小豬，卻能接受吃魚。得勝者文教解題老師分析，重點在於「眼神交流」和「同理共感」，因為與小豬有眼神對視，產生了連結與憐憫心；而魚被視為食物，距離感較遠。

題目要求考生舉例說明「選擇逃避」或「積極承擔」，並以此撰寫400字文章。老師們均建議選擇「積極承擔」較好發揮，例如看到花蓮震災災民、或是父母辛勞流汗的臉，以此產生責任感，或是可以舉外勞、街友、抑或網路匿名的攻擊者，因為面目模糊（無臉），容易讓人選擇逃避或忽視。

第二題結合繪本作家幾米的圖文，探討人與人之間的隔閡與溝通。得勝者文教解題老師陳怡樺指出，必須選取「熟悉的人」（如親人、師長、朋友）。她強調，題目已暗示是「我們」之間，切勿寫陌生人，且最好的題材往往是「最熟悉的陌生人」，例如父母對子女過度干預，造成彼此間的隔閡。

同時，陳怡樺分享寫作結構，建議先寫「原因」，例如描述造成隔閡的原因（如價值觀不同、期待落差）。再來是如何看待這個心結。接著，轉折也就是換位思考，也是文中最重要的部分，揣摩對方的想法與為難之處。最後，提出自己的回應，雖說未必能完全消除隔閡，但能透過理解，讓關係不再尖銳。

得勝者文教解題老師林明進則說，建議用「說故事」，意味敘事或散文的方式呈現，而非單純的論說文，較能展現情感細節與文學美感，容易打動閱卷老師。

補教老師們普遍認為，兩題對學生來說都算友善，只要審題正確，像是第一題選好立場、第二題選對對象，應該都不難發揮。陳怡樺補充，「雖然今天第一堂的國文選擇題偏難，但國寫部分發揮空間大，預估整體國文科的五標將與去年持平，國寫有助於調和整體分數。」

01/16 全台詐欺最新數據

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

學測國寫取材幾米繪本　高中師：以「隔在我們之間的種種」考溝通

學測今（18日）下午第二節考國文寫作。今年作文題目根據著名繪本作家「幾米」的親子對話圖文，要求考生「隔在我們之間的種種」寫一篇文章。入闈協助審題試考生認為，作答時須以人際隔閡為文章主軸，並著重換位思考，須設想對方的想法並提出回應，整體而言，今年國寫「難易適中」。

學測115學年度大學學測國寫科解答國文科解答學

